Inteligência artificial crava classificação final do Brasileirão 2024

O Brasileirão 2024 se encerra neste domingo (7), e assim saberemos o campeão, os classificados para a Libertadores, Copa Sul-Americana, e os rebaixados para a Série B em 2025. Por conta disso, o Lance! perguntou à Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, qual será a classificação final do Campeonato Brasileiro. Confira:

Palpites da IA

"Lembre-se de que esses são apenas palpites baseados em informações atuais, e o resultado final pode variar dependendo do último jogo restante."

Classificação Final

Botafogo: 79 pontos Palmeiras: 74 pontos Flamengo: 72 pontos Internacional: 66 pontos Fortaleza: 66 pontos São Paulo: 59 pontos Corinthians: 56 pontos Bahia: 50 pontos Vasco: 50 pontos Cruzeiro: 49 pontos Juventude: 48 pontos Vitória: 46 pontos Grêmio: 45 pontos Atlético-MG: 45 pontos Fluminense: 44 pontos Athletico-PR: 43 pontos Red Bull Bragantino: 42 pontos Criciúma: 39 pontos Atlético-GO: 30 pontos Cuiabá: 30 pontos

Campeão

"Botafogo, com 79 pontos, é o favorito para levantar a taça."

Classificados para a Libertadores

Botafogo

Palmeiras

Flamengo

Internacional

Fortaleza

São Paulo

Corinthians

Bahia

Segundo a inteligência artificial, o Botafogo vencerá o duelo contra o São Paulo, no Nilton Santos, resultando no título brasileiro do Glorioso. Porém, a equipe já havia garantido a vaga por ser o atual campeão da Libertadores.

Palmeiras, Internacional, Fortaleza garantirama classificação na próxima edição da copa continental pela colocação na tabela. O Flamengo, por sua vez, conquistou a Copa do Brasil e abriu vaga para o São Paulo ir direto à fase de grupos. Corinthians e Bahia irão jogar a fase eliminatória do torneio.

Classificados para a Copa Sul-Americana

Cruzeiro

Vasco

Vitória

Grêmio

Juventude

Atlético-MG

Taça do Brasileirão (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Ainda de acordo com o "Meta AI", Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude e Atlético-MG ão disputar a Copa Sul-Americana em 2025. Fluminense e Athletico-PR, respectivamente, garantiram a permanência na primeira divisão na última rodada.

Rebaixados

Cuiabá

Atlético-GO

Criciúma

Red Bull Bragantino

Segundo os dados do site "InfoBola", com 41 pontos, o Bragantino tem 56% de chances de rebaixamento, na 17ª posição. O Athletico Paranaense, na 16ª posição, tem 26% de chances de queda, o Fluminense chega com 13%, enquanto o Atlético-MG com apenas 5%.

Na rodada anterior, o RB Bragantino venceu o Athletico-PR, na Ligga Arena, e o Fluminense superou o Cuiabá, no Maracanã. Agora, quatro equipes vão para o "tudo ou nada" na última rodada da competição.

