Atacante do Internacional volta voando das férias

Não é só o frio enregelante que tem chamado atenção nos primeiros dias de trabalho no CT Parque Gigante após a pausa de 15 dias proporcionadas pela parada nas competições para a Copa do Mundo de Clubes. Enner Valencia tem se destacado por seu desempenho nos treinos, tanto físicos quanto técnicos e táticos, no Internacional. O atacante “voltou voando das férias”, como disseram fontes do Lance!.

A avaliação a partir do que o equatoriano apresentou nos primeiros dias de trabalhos à beira do Guaíba é de que o camisa 13 parece outro jogador na comparação com suas últimas atuações.

Destaque em várias habilidades

Parece consenso no Beira-Rio que Valencia voltou diferente. O centroavante mostrou ter melhorado várias habilidades, parecendo estar mais atento e disposto. O jogador tem se destacado na mobilidade, no arranque e na força. O que tem contribuído também nas suas conclusões.

O equatoriano começou o ano no banco, preterido pelas boas atuações de Rafael Borré. Aos poucos, ganhou espaço, marcando gols importantes no Campeonato Gaúcho – foram cinco. Depois, suas atuações foram caindo de qualidade, até que se lesionou em 8 de maio, na partida contra o Atlético Nacional, em Medellín.

Treinos durante as férias

Em 2025, Valencia disputou 23 dos 32 jogos do Colorado, marcando sete gols e deu uma assistência. Em algumas atuações, parecia desligado, levando a reclamações nas arquibancadas. Nesse retorno, parece diferente, mais parecido com o atleta que o Colorado buscou. Sua dedicação durante às férias pode ter contribuído com isso.

Mesmo com orientação para descansar física e mentalmente, o equatoriano aproveitou os últimos dias da parada para fazer trabalhos funcionais junto com um preparador físico. Vídeos compartilhados em seus storys mostram seus treinos diários. Uma publicação que ainda está no Instagram demonstra detalhadamente alguns dos exercícios que fez no período.

O camisa 13 tem mais um ano de contrato com o Alvirrubro. O vínculo de Valencia termina em 30 de junho de 2026. O Inter não considera nenhum jogador inegociável, assim, o equatoriano pode sair se aparecer alguma proposta.

Os números no Colorado

Valencia chegou ao Beira-Rio há dois anos, em junho de 2023. O atacante acumula 92 jogos com a camisa colorada, com 31 gols e sete assistências. Na atual temporada, o 13 participou de 23 partidas, colocando sete bolas na rede – foi o goleador do Campeonato Gaúcho, com cinco deles, ao lado de Vitinho – e dando um passe decisivo.

Valencia no Inter

2025 – 23 jogos, 7 gols, 1 assistência 2024 – 40 jogos, 11 gols, 3 assistências 2023 – 28 jogos, 13 gols, 2 assistências