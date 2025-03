Internacional anuncia novo meia: Óscar Romero

Há menos de duas horas do fim da janela de transferências, o Internacional anunciou novo meia. Trata-se do paraguaio Óscar Romero. O jogador chega em definitivo para vestir a camisa alvirrubra, com contrato válido até dezembro de 2025. Romero disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Com ampla experiência internacional, o paraguaio contribuiu para as conquistas do Botafogo na temporada passada, levantando as taças do nacional e do principal torneio continental.

Passagem por clubes da Espanha e Turquia

Além de sua atuação no clube carioca, Romero acumulou passagens significativas por ligas de destaque na Argentina, Espanha e Turquia, demonstrando sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo e culturas futebolísticas.

Pela seleção paraguaia, Romero estreou em um amistoso contra a Alemanha que terminou empatado em 3 a 3. Desde então, acumulou 58 partidas e marcou quatro gols pela Albirroja, participando de competições importantes como as Copas América de 2015, 2016, 2019 e 2021.

Romero jogou no Boca em 2022. Foto: Divulgação

Ficha técnica:

Nome completo: Óscar David Romero Villamayor

Data de nascimento: 4 de julho de 1992

Local de nascimento: Fernando de la Mora, Paraguai

Altura: 1m76cm

Posição: Meio-campista

Clubes: Cerro Porteño (2011); Racing-ARG (2015); Shanghai Shenhua-CHI (2017); Deportivo Alavés-ESP (2019); San Lorenzo (2020); Boca Juniors (2022); Pendikspor-TUR (2023); Botafogo (2024).

Títulos: Campeonato Paraguaio (2012 e 2013); Copa da China (2019); Copa da Liga Profissional Argentina (2022); Campeonato Argentino (2022); Supercopa Argentina (2022); Libertadores da América (2024); Brasileirão (2024).