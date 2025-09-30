Os desafios para o Internacional de Ramón e Emiliano Díaz

De quarta-feira (1º) a rodada de 7 de dezembro, a último do Campeonato Brasileiro, são 14 partidas – uma delas referente à 14ª rodada. E o Internacional de Ramón e Emiliano Díaz tem uma série de desafios pela frente. Com jogos no meio e no final de semana durante outubro, a nova comissão técnica terá pouco tempo para treinar, mas sabe bem o que precisa ser feito. Como bem resumiu Emiliano na coletiva após a estreia, o Colorado precisa melhorar tudo.

Os próximos dois confrontos do Alvirrubro são em casa. Na quarta, recebe o Corinthians, às 19h30min. No sábado, o Botafogo (4), às 18h30min.

Precisa melhorar tudo, avalia Emiliano

Quando aceitaram o convite para treinar o Inter, Ramón e Emiliano talvez não tivessem ideia da tarefa hercúlea que teriam. Depois dos primeiros treinos e da estreia, no 1 a 1 com o Juventude, sábado (27), o desafio ficou bem claro. Questionados sobre qual setor seria mais urgente trabalhar para melhorar o time, Emiliano resumiu:

– É um conjunto de tudo [defesa, meio e ataque]. É tudo que precisamos melhorar. Temos muito trabalho pela frente.

Dentro desse espírito, o Lance! aponta os desafios que pai e filho terão até 7 de dezembro.

Os desafios de Ramón e Emiliano Díaz

Os argentinos têm pelo menos cinco desafios em seu início de trabalho no Beira-Rio. A eles:

1 - Melhorar o desempenho do time

Com Roger Machado, o Colorado não apresentava um futebol que enchesse os olhos desde a conquista do Campeonato Gaúcho. Desde então, oscilou no Brasileirão e foi eliminado nas copas do Brasil e Libertadores. Com 14 jogos pela frente, talvez os Díaz não consigam um futebol de encher os olhos, mas é preciso melhorar o desempenho, pelo menos, para parar de perder e buscar os pontos que faltam para se afastar da zona de rebaixamento (item 4);

2 - Jogadores em má fase

Os Díaz e sua comissão técnica terão de recuperar alguns jogadores. Rafael Borré, por exemplo, não marca desde o confronto com o Flamengo pelo Brasileirão, em 17 de agosto. Alan Patrick caiu de rendimento e tem vivido de gols esporádicos – a maioria de pênalti. Depois de ter sido escolhido o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão 2024, Bernabei é outro que precisa reencontrar as boas atuações;

3 - Estancar a sangria da defesa

Há 14 jogos a defesa alvirrubra toma gols. Foram 26. Média de 1,85. Além disso, ao longo da temporada, o Colorado saiu perdendo em pelo menos 22 vezes – seja por Gauchão, Brasileirão ou Libertadores. Dessas, 11 vezes tomou gol antes dos dez minutos de jogo. Ou seja, o setor defensivo precisa ganhar atenção redobrada;

4 - Proximidade do Z4

Antes da estreia dos Díaz, o Colorado estava a cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento. Com o empate do final de semana, chegou a seis. De acordo com projeções da UFMG, o Inter precisava de 21 pontos em 15 partidas – agora, restam 20 a conquistar – para evitar o risco de cair. As chances de isso acontecer são de 13,9%, segundo a universidade. Para escapar do Z4, a direção aposta no antecedente positivo dos Díaz para isso;

5 - Vaga em torneio continental

Além disso, a cereja do bolo seria a conquista de uma vaga em um torneio continental. Seja na Libertadores, seja Sul-Americana. Pelos cálculos da UFGM as chances são pequenas para a principal competição continental, de apenas 2,7%. Já para a outra copa, são 44,9%. Com 42 pontos em jogo, a situação pode mudar. A direção aposta novamente no antecedente positivo dos Díaz.

Os jogos que Ramón e Emiliano Díaz têm pela frente

1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo 15/10 – Quarta –20h – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional 18/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional 26/10 – Sábado – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional 2/11 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG 5/11 – Quarta – 19h – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional 9/11 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Bahia 19/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Ceará x Internacional 23/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Santos 30/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vasco x Internacional 3/12 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – São Paulo x Internacional 7/12 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro - Internacional x Bragantino