Após o primeiro jogo no comando do Internacional, o técnico Ramón Díaz e seu auxiliar e filho Emiliano Díaz falaram sobre o empate em 1 a 1 com o Juventude. O diagnóstico mais preciso sobre o que precisa ser feito para o time melhorar após a troca da comissão, veio de Emiliano. “É um conjunto de tudo”, afirmou após questionamento sobre o que seria mais urgente trabalhar para a equipe sair da situação em que se encontra, se defesa, meio ou ataque.

Com o resultado no Alfredo Jaconi, o Colorado foi a 28 pontos, ampliando para seis, pelo menos neste sábado (27), a vantagem sobre o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

Pai e filho intercalam respostas

Como num jogral, pai e filho intercalaram as respostas na primeira coletiva de ambos após a estreia em Caxias do Sul. Os questionamentos iniciais giraram em torno de esquema tático e como eles viram o time em campo. Sobre o esquema, Don Ramón comentou ainda ser cedo para estabelecer um.

– Tivemos só dois treinos. Então, buscamos esse [o esquema de 4-4-2] como melhor alternativa

Já Emiliano disse que ambos gostaram muito do primeiro tempo e resumiu:

– Esse é o caminho que pensamos querer seguir.

Ramón acrescentou:

– No primeiro tempo defendemos bem, fomos melhor na parte ofensiva também. Com a passagem do tempo, os jogadores vão entender o que queremos para que possamos melhorar.

Ao serem questionados sobre qual o principal foco, qual a urgência para arrumar a equipe, Emiliano foi direto ao ponto:

– É um conjunto de tudo [defesa, meio e ataque]. É tudo que precisamos melhorar. Temos muito trabalho pela frente.



E para quarta-feira (1º), quando o Inter recebe o Corinthians, o filho disse:

– Em casa não podemos perder ponto. Temos que recuperar essa fortaleza de ser muito difícil jogar contra o Inter no Beira-Rio. Temos que virar a página e fazer um grande jogo em casa.

Don Ramón ainda respondeu quantas partidas serão necessárias para ver “a cara” dos Díaz no time colorado:

– Esperamos que na próxima partida o time já tenha a ideia do que queremos. Creio que no segundo tempo caímos porque tivemos muitos jogadores que não vinham jogando. Com o tempo, isso vai melhorar.

O que vem pela frente

O grupo se reapresenta na manhã deste domingo (28) no CT Parque Gigante para iniciar a preparação para o duelo com o Timão, pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo de quarta será às 19h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

Para a partida, Ramón e Emiliano Díaz terão o retorno de Aguirre, Juninho e Bernabei, que estavam suspensos. Rochet, Thiago Maia e Richard passaram por reavaliação na segunda (29).