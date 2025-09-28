Tudo bem, foram apenas dois treinos, mas o Internacional dos Díaz – o pai Ramón e o filho Emiliano – tem que trabalhar e melhorar muito. Afinal, o empate em 1 a 1 com o Juventude, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mostrou o mesmo time fraco, abatido e ineficiente que vinha sendo a equipe de Roger Machado. Na coletiva, o filho e auxiliar Emiliano respondeu que a urgência de melhora “é um conjunto de tudo”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado no Alfredo Jaconi, o Colorado foi a 28 pontos, ampliando para seis, pelo menos neste sábado (27), a vantagem sobre o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

O que teve de positivo no primeiro Internacional dos Díaz

Nem tudo foi tão ruim assim na estreia dos Díaz. O lado positivo ficou pelos primeiros 45 minutos. Postado no 4-4-2, com um losango no meio, com Luis Otávio centralizado perto da defesa, Bruno Henrique e Óscar Romero abertos um pouco mais à frente, e Alan Patrick como vértice mais ofensivo, o Colorado teve uma postura melhor, tanto defensiva como ofensivamente.

continua após a publicidade

Luis Otávio foi bem como primeiro volante. Pelo menos melhor do que vinham sendo Thiago Maia, Richard e Ronaldo. Deu segurança para a defesa e foi o melhor da equipe na partida. Romero também apareceu bem enquanto o time esteve bem. No ataque, mais flutuante em campo Carbonero foi outro destaque positivo do time.

O que teve de negativo no primeiro Internacional dos Díaz

Só que após abrir o placar, aos 23 do primeiro tempo, os velhos problemas voltaram a aparecer. Na defesa, o Alvirrubro deu espaço pelos lados – Ju abusou dos avanços tanto pela direita quanto pela esquerda. No meio, o Inter passou a ter dificuldades para armar e fazer a ligação entre zaga e ataque. E na frente, Rafael Borré repetiu a ineficiência do resto do ano.

continua após a publicidade

Questionado na coletiva sobre a urgência ou principal foco a ser trabalhado para melhorar o time, Emiliano foi direto:

– É um conjunto de tudo [defesa, meio e ataque]. É tudo que precisamos melhorar. Temos muito trabalho pela frente.

O que poderá ser visto no Internacional dos Díaz

Na coletiva, Don Ramón e Emiliano deram o tom do que pode ser visto a partir de agora. O filho resumiu:

– Gostamos muito do primeiro tempo e esse é o caminho que pensamos seguir.

Ao que o pai acrescentou:

– No primeiro tempo defendemos bem, fomos melhor na parte ofensiva também. Com a passagem do tempo, os jogadores vão entender o que queremos para que possamos melhorar.

Ou seja, o esquema, pelo menos por enquanto, deve ser o 4-4-2 com losango no meio e dois atacantes mais flutuantes. Com atuações mais seguras, Luis Otávio e Óscar Romero podem ter conquistado vaga de titulares. Como Alan Patrick é a liderança técnica do time, a quarta vaga do setor deve ser disputada entre Thiago Maia e Bruno Henrique, pelo menos enquanto Alan Rodríguez segue no DM.

Por fim, Emiliano resumiu a situação do Inter:

– Temos que colocar a cara porque estamos em um time grande. O grupo sabe que não temos desculpas. O grupo tem vontade de virar. E tem qualidade para virar. É questão de anímico. É só uma questão de tempo.