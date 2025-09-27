Internacional empata com o Juventude na estreia de Ramón Díaz
O 1 a 1 foi ruim para as duas equipes que lutam para fugir do Z4
A partida foi truncada, picotada por faltas e erros de ambos os lados. Enfim, um jogo ruim. E o resultado foi tão ruim quanto. Tanto para Juventude quanto para o Internacional. Com gols de Alan Patrick, para o Colorado, no primeiro tempo, e Ênio, para o Ju, no segundo, o Alvirrubro e o time da Serra Gaúcha empataram em 1 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul, na noite deste sábado (27), no primeiro jogo da era Ramón Díaz.
Com um ponto para cada lado no Alfredo Jaconi, o Inter foi a 28 pontos, terminando o sábado a seis do Vitória, 17º colocado. Já o Ju se manteve na 18ª posição, com 22 pontos.
Como foi o primeiro tempo de Juventude x Internacional
Clássico é clássico. E Juventude x Internacional é um clássico. E foi como tal que o duelo começou, com um jogo pegado e picotado. Em dez minutos, oito faltas – cinco do Ju e três do Colorado – haviam sido marcadas, com o árbitro precisando chamar os capitães Nenê e Alan Patrick para chamar atenção e pedir para os times controlarem o ânimo. Nos primeiros 20 minutos, pouco se viu.
As equipes não tiveram chances claras. Assim como erraram muitos passes. Foi assim até os 23. Quando Nenê dominou no meio, mas escorregou e a bola sobrou para Carbonero. O colombiano avançou, venceu a defesa, foi ao fundo e cruzou na saída de Jandrei. O goleiro fez um desvio parcial, só que a pelota caiu para Alan Patrick. Como centroavante, o camisa 10 botou nas redes. Gol do Inter. 0 a 1.
Apesar do gol, o jogo continuou truncado e com muitos erros de passe. De ambos os lados. O Inter até desperdiçou alguns bons contra-ataques, com Borré perdendo divididas ou segurando demais o passe. O confronto seguiu assim até o fim do primeiro tempo.
Como foi o segundo tempo de Juventude x Internacional
Na volta do intervalo, o Juventude mostrou que queria buscar o empate. Em menos de um minuto conseguiu dois escanteios. Na cobrança do segundo, depois de um bate e rebate na área. Taliari não conseguiu chutar, mas a bola sobrou para Lucas Fernandes, que bateu sem direção. O time da casa seguiu pressionando, mas sem efetividade.
Parecia que o Alvirrubro tinha abdicado de jogar. Só dava Ju, que até gol anulado após revisão do VAR – uma jogada de bola aérea, o que vem sendo um dos problemas defensivos. Nas poucas vezes que chegou à frente, o Inter desperdiçava no passe final. Até que, aos 17, quando após cruzamento de Bilu, Gilberto deu de letra para trás e Ênio empatou. Gol do Ju! 1 a 1. Os três jogadores do lance recém haviam entrado em campo.
A equipe de Thiago Carpini seguiu dominando e tentando buscar a virada. Para tentar reverter o quadro, Ramón e Emiliano Díaz mudaram do 4-4-2 para o 4-3-3. Nas trocas, até Alan Patrick saiu, para entrada de Vitinho. No meio, ficaram Luis Otávio, Ronaldo e Tabata, os dois últimos entraram nos lugares de Romero e Bruno Henrique.
As alterações, contudo, não surtiram efeito. E a partida continuou feia, mas com a equipe local ainda dominando as ações. E o time de Ramón Díaz sem reação. E foi assim até o final do jogo, que terminou com um resultado ruim para ambos os times.
O que vem pela frente
A 26ª rodada do Brasileirão será disputada no meio de semana. Na quarta-feira (1º), o Internacional recebe o Corinthians, às 19h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Para a partida, o técnico Ramón Díaz terá o retorno de Aguirre, Juninho e Bernabei, que estavam suspensos. Os ingressos já estão à venda. O Juventude joga na terça (30), em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X INTERNACIONAL
25ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️Data e horário: Sábado, 27 de setembro de 2025, 18h30min (de Brasília)
📍 Local: estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
🥅 Gols: Alan Patreick (23'/1º), Ênio (17'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Caíque e Taliari (J); Rafael Borré e Victor Gabriel (I)
⚽ ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Igor Formiga, Nenê (Ênio) e Taliari (Gilberto).
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Anthoni; Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Óscar Romero (Ronaldo) e Alan Patrick (Vitinho); Rafael Borré e Carbonero (Ricardo Mathias).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
4️⃣ Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
