As voltas de Borré e Vitinho ao time do Internacional

Vitinho e Rafael Borré foram os nomes do Internacional na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Bahia, na noite de quarta-feira (28), no Beira-Rio. Os dois atacantes, que retornaram de lesões, marcaram os gols colorados que garantiram a classificação do Colorado às oitavas de final da Libertadores da América. E por isso, a volta deles foi explicada por Roger Machado na coletiva de imprensa após, o jogo.

O placar em Porto Alegre, combinado com o 1 a 0 do Nacional-URU sobre o Atlético Nacional-COL, colocou o Alvirrubro na primeira colocação do Grupo F, considerado como “da morte”, à frente dos colombianos, dos baianos e dos uruguaios.

O retorno de Borré

Começando pelo camisa 19, o centroavante vinha de uma lesão muscular – a segunda no ano – e começou a partida, sendo substituído quase no final. Foi dele o gol da virada, após cruzamento de Wesley. Sobre Borré, o técnico do Inter comentou:

– Conhecendo o atleta [Borré], eu sabia que ele se colocaria a disposição para começar o jogo. E para enfrentar a partida quase que na totalidade. Porque, além de tudo, além o caráter do Borré, a condição física dele, a capacidade física dele é excelente.

Já Vitinho, que empatou o jogo, entrou no início do segundo tempo. O 28 já havia entrado no domingo (25), no empate em 1 a 1 com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

– Vitinho é um jogador que, embora tenha ficado parado do jogo, como foi a mão, ele pode trabalhar fisicamente. E eu precisava um pouco mais de contundência do lado do campo. Aí, abri mão dele, que acabou fazendo o gol.

Números de Borré e Vitinho juntos

Vale notar que, dos 30 jogos colorados no ano, Borré e Vitinho estiveram juntos – seja desde o começo ou um deles entrando no meio da partida – em 19 confrontos. Desse total, o time alvirrubro venceu dez, empatou oito e perdeu apenas um.

Com os gols desta quarta, Vitinho colocou seis bolas na rede. Já o colombiano chegou ao seu quinto gol, fazendo ainda duas assistências.