Libertadores: Internacional conhece os possíveis adversários

Com o fim da última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o Internacional conheceu os times que estarão no pote 2. Como primeiro da chave F, considerada da morte, o Colorado fica no pote 1. O sorteio das oitavas de final acontecerá às 12h (de Brasília) de segunda-feira (2), na sede da Conmebol, no Paraguai.

O torneio continental só volta a ser disputado após o Mundial de Clubes. As partidas de ida devem ocorrer em 12, 13 ou 14 de agosto. As de volta, na semana seguinte, em 19, 20 ou 21.

Conheça os potes

Além do time de Roger Machado, o Brasil classificou Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo. A Argentina teve quatro classificados (Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield); o Paraguai dois (Cerro Porteño e Libertad). Os demais países apenas um: Colômbia (Atlético Nacional); Equador (LDU), Peru (Universitario) e Uruguai (Peñarol).

O Alvirrubro está no pote 1, no qual ficarão os primeiros colocados nos oito grupos, ao lado de Estudiantes, LDU, Palmeiras, Racing, River Plate, São Paulo e Vélez Sarsfield. No pote 2, onde estarão os times que terminaram em segundo, Atlético Nacional, Botafogo, Cerro Porteño, Flamengo, Fortaleza, Libertad, Peñarol-URU e Universitario.

Valores embolsados

A classificação na Libertadores, além de cumprir o planejamento para a temporada e manter a torcida motivada, trouxe ganhos financeiros ao Inter. Ao permanecer na principal competição do continente, o clube manterá o quadro social — com potencial para aumento — e elevará a sua arrecadação com premiações e marketing.

Até agora, considerando as premiações pela primeira fase e pelas oitavas, o clube já garantiu a entrada de US$ 5,2 milhões (cerca de R$ 29,4 milhões) – só pela cota de avanço de fase entrarão US$ 1,25 milhões (R$ 7 milhões). Além desse montante, receberá ainda US$ 330 mil por cada uma das três vitórias mais US$ 3 milhões pela participação da primeira fase.