Mais uma coincidência, agora de 2010 e 2023, é que o Internacional trocou de treinador no decorrer da Libertadores nos dois anos. Na campanha do segundo título do torneio sul-americano, Jorge Fossati foi substituído por Celso Roth, que assumiu o time nas semifinais. Nesta temporada, Eduardo Coudet foi contratado para ocupar a vaga deixada por Mano Menezes, também no mata-mata da copa, mas a partir oitavas de final.