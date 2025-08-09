Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 9/8/2025
O Colorado inicia preparação para a partida do Campeonato Brasileiro
O Internacional enfrenta o Bragantino, neste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega à partida vindo de duas derrotas - uma delas pela Copa do Brasil - e um empate.
Agenda
A partida contra o Bragantino está marcado para às 18h30min (de Brasília), no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O técnico Roger Machado terá os desfalques de Vitão, suspenso, Mercado e Carbonero, ambos lesionados.
Também deve preservar alguns jogaores, como Aguirre e Alan Patrick. Assim, o time que vai a campo deve ter Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bruno Tabata; Vitinho Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley.
Celeiro de Ases
O sub-15 do Inter enfrenta o Novo Hamburgo, às 15h deste sábado, pela semifinal do Gauchão da categoria. A partida está marcada para o estádio do Vale.
Gurias Coloradas
Tem rodada dupla das Gurias Coloradas neste sábado no estádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. às 13h, as meninas do sub-15 enfrentam o Flamengo de São Pedro, pelo Estadual da categoria. Às 16h, as profissionais das duas equipes pelo Gauchão Feminino.
Próximos jogos o Internacional
Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.
- 9/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Bragantino x Internacional
- 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
