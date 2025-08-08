Torcedores do Internacional fazem protesto em frente ao Beira-Rio

Três torcedores do Internacional fizeram um protesto no entorno do Beira-Rio. No final da manhã desta sexta-feira (8), enquanto o elenco treinava no CT Parque Gigante, do outro lado do estádio, o grupo estendeu faixas pedindo a saída da atual diretoria e cobrando os jogadores pela eliminação na Copa do Brasil e pelas más atuações nas últimas partidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado volta a campo neste sábado (9), quando enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Protesto após eliminação

Por volta das 11h, três torcedores alvirrubros começaram a desfraldar faixas e a coloca-las no guardrail que separa o pátio da cancha do Inter da avenida Padre Cacique. Nelas estavam pintadas frases como “Fora, Barcellos”, “Fora, Bisol”.

continua após a publicidade

Também havia os nomes de Rafael Borré e Enner Valencia e seus salários, além dos nomes de Ronaldo, Wesley, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabei, ao lado das frases “Muito dinheiro. Pouco futebol”.

Outra faixa dizia “Acorda Roger. Qual o tamanho da tua fome?”, numa alusão à palestra dada pelo técnico antes do Gre-Nal que decidiu no Campeonato Gaúcho. Nela, o comandante colorado disse que as conquistas de um time dependiam do tamanho da fome da equipe.

continua após a publicidade

Protesto no Beira-Rio contra a diretoria e a má-fase do Internacional (Foto: Reprodução/RBS TV)

Três jogos sem vencer

Às vésperas da parada para o Mundial de Clubes, o Inter havia perdido outras duas partidas – ambas por 2 a 0, para Fluminense e Atlético-MG –, entrando na zona de rebaixamento. Após 15 dias de férias e 15 de intertemporada, teve três vitórias – Vitória, Ceará e Santos –, com atuações irregulares.

Então, veio o empate em 1 a 1 com o Vasco – nos piores 30 minutos do time na era Roger Machado, segundo o próprio técnico – e a derrota por 2 a 1 para São Paulo. Também foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, com uma derrota por 2 a 1 e um empate em 1 a 1.