Lateral do Internacional revela estar sendo alvo de chantagem

O lateral-esquerdo do Internacional Bernabei revelou estar sendo "alvo de chantagem envolvendo a divulgação de material de caráter estritamente pessoal". Em nota em seu Instagram, que fechou para novos seguidores, o camisa 26 escreveu que está tomando as medidas cabíveis e se desculpou com a família e o clube.

Não há informações sobre o teor da chantagem. Nas últimas semanas, porém, o jogador teve o nome envolvido em uma fofoca a respeito de um suposto caso extraconjugal.

Atleta apareceu em coluna de fofoca

Às vésperas da partida de ida contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o colunista Léo Dias divulgou, sem dar nomes, um caso envolvendo jogadores do Inter e uma jovem. Antes da divulgação de nomes, no dia 29 de julho, o clube abordou o fato com ironia em suas redes sociais.

No dia seguinte, o jornalista divulgou o nome de Bernabei, além de trechos das conversas entre ele e a jovem. Após isso, nem o clube nem o atleta fizeram comentários.

Leia a nota de Bernabei

Nesta sexta-feira (8), o jogador divulgou a nota, pontuando que não falaria mais a respeitos, por orientação jurídica. O Internacional também não irá se pronunciar.

Confira a nota publicada nos storys do Instagram de Bernabei:

"O atleta Alexandro Bernabei informa que está sendo alvo de tentativa de chantagem envolvendo a divulgação indevida de material de caráter estritamente pessoal.

As medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Bernabei pede desculpas à sua família, que é o que mais importa para ele, e ao Sport Club Internacional, pelo desconforto gerado.

Por orientação jurídica, não serão feitos comentários adicionais sobre o caso no momento."