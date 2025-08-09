Dados do Lance!: como o Internacional entra na 19ª rodada do Brasileiro

Os resultados das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro freou a melhora nas perspectivas coloradas para a competição. Com base nas 18 primeiras rodadas, projeção de dados do Lance! indica as probabilidades do Internacional. Os números apontam que o Alvirrubro está cada mais afastado da zona de rebaixamento e mais próximo de ficar na primeira página da tabela, mesmo que o G4 seja ainda um sonho cada vez mais distante. Ao mesmo tempo, comparamos a evolução do Inter entra a 11ª, a 14ª, a 17ª e a 18ª rodada. Veja a evolução das chances.

Neste sábado (9), o time do técnico Roger Machado enfrenta o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 18h30min (de Brasília), em Bragança Paulista.

Como o Inter evoluiu

O Colorado terminou a 11ª rodada com 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que era o 17º. Três rodadas depois, estava com 14 pontos na 14ª colocação. Na 17ª, a equipe de Roger Machado figura na décima posição, com 21 pontos. Agora, após a 18ª, caiu para 13º, com os mesmos 21 pontos.

O que não mudou muito, são as chances de terminar a competição no G4. Na primeira perspectiva, a probabilidade era de 4,3%. Três jogos depois, o percentual havia caído para 3,65%. Na rodada anterior, havia melhorado um pouco, mas ainda baixa: 6,22%. Agora, após a derrota para o São Paulo, o percentual caiu para 3,10%.

Por outro lado, apesar de uma leve alta, os riscos de cair são cada vez menores. Se o Colorado entrou na 12ª rodada com 29,5% de entrar no Z4 – entrou temporariamente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, ficando ali durante a parada para o Mundial de Clubes –, chegou à 18ª com 11,96%. depois do tropeço ante o Tricolor Paulista, o índice subiu para 16,93%.

G4 5º a 12º 13º a 16º Z4 11ª rodada 4,30% 35,30% 31% 29,5% 14ª rodada 3,65% 37,19% 32,35% 26,8% 17ª rodada 6,22% 53,67% 28,15% 11,96% 18ª rodada 3,10% 46,33% 33,63% 16,93%