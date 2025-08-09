Dados do Lance!: como o Internacional entra na 19ª rodada do Brasileiro
Os resultados das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro freou a melhora nas perspectivas coloradas para a competição. Com base nas 18 primeiras rodadas, projeção de dados do Lance! indica as probabilidades do Internacional. Os números apontam que o Alvirrubro está cada mais afastado da zona de rebaixamento e mais próximo de ficar na primeira página da tabela, mesmo que o G4 seja ainda um sonho cada vez mais distante. Ao mesmo tempo, comparamos a evolução do Inter entra a 11ª, a 14ª, a 17ª e a 18ª rodada. Veja a evolução das chances.
Neste sábado (9), o time do técnico Roger Machado enfrenta o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 18h30min (de Brasília), em Bragança Paulista.
Como o Inter evoluiu
O Colorado terminou a 11ª rodada com 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que era o 17º. Três rodadas depois, estava com 14 pontos na 14ª colocação. Na 17ª, a equipe de Roger Machado figura na décima posição, com 21 pontos. Agora, após a 18ª, caiu para 13º, com os mesmos 21 pontos.
O que não mudou muito, são as chances de terminar a competição no G4. Na primeira perspectiva, a probabilidade era de 4,3%. Três jogos depois, o percentual havia caído para 3,65%. Na rodada anterior, havia melhorado um pouco, mas ainda baixa: 6,22%. Agora, após a derrota para o São Paulo, o percentual caiu para 3,10%.
Por outro lado, apesar de uma leve alta, os riscos de cair são cada vez menores. Se o Colorado entrou na 12ª rodada com 29,5% de entrar no Z4 – entrou temporariamente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, ficando ali durante a parada para o Mundial de Clubes –, chegou à 18ª com 11,96%. depois do tropeço ante o Tricolor Paulista, o índice subiu para 16,93%.
|G4
|5º a 12º
|13º a 16º
|Z4
11ª rodada
4,30%
35,30%
31%
29,5%
14ª rodada
3,65%
37,19%
32,35%
26,8%
17ª rodada
6,22%
53,67%
28,15%
11,96%
18ª rodada
3,10%
46,33%
33,63%
16,93%
