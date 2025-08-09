menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Dados do Lance!: como o Internacional entra na 19ª rodada do Brasileiro

Com base nas 11 primeiras rodadas, números apontam possibilidades coloradas

Roger Machado, técnico do Internacional
imagem cameraRoger Machado mira a parte de cima da tabela (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 09/08/2025
09:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os resultados das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro freou a melhora nas perspectivas coloradas para a competição. Com base nas 18 primeiras rodadas, projeção de dados do Lance! indica as probabilidades do Internacional. Os números apontam que o Alvirrubro está cada mais afastado da zona de rebaixamento e mais próximo de ficar na primeira página da tabela, mesmo que o G4 seja ainda um sonho cada vez mais distante. Ao mesmo tempo, comparamos a evolução do Inter entra a 11ª, a 14ª, a 17ª e a 18ª rodada. Veja a evolução das chances.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Neste sábado (9), o time do técnico Roger Machado enfrenta o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 18h30min (de Brasília), em Bragança Paulista.

Como o Inter evoluiu

O Colorado terminou a 11ª rodada com 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que era o 17º. Três rodadas depois, estava com 14 pontos na 14ª colocação. Na 17ª, a equipe de Roger Machado figura na décima posição, com 21 pontos. Agora, após a 18ª, caiu para 13º, com os mesmos 21 pontos.

continua após a publicidade

O que não mudou muito, são as chances de terminar a competição no G4. Na primeira perspectiva, a probabilidade era de 4,3%. Três jogos depois, o percentual havia caído para 3,65%. Na rodada anterior, havia melhorado um pouco, mas ainda baixa: 6,22%. Agora, após a derrota para o São Paulo, o percentual caiu para 3,10%.

Por outro lado, apesar de uma leve alta, os riscos de cair são cada vez menores. Se o Colorado entrou na 12ª rodada com 29,5% de entrar no Z4 – entrou temporariamente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, ficando ali durante a parada para o Mundial de Clubes –, chegou à 18ª com 11,96%. depois do tropeço ante o Tricolor Paulista, o índice subiu para 16,93%.

continua após a publicidade
G45º a 12º13º a 16ºZ4

11ª rodada

4,30%

35,30%

31%

29,5%

14ª rodada

3,65%

37,19%

32,35%

26,8%

17ª rodada

6,22%

53,67%

28,15%

11,96%

18ª rodada

3,10%

46,33%

33,63%

16,93%

Alan Rodríguez, Internacional, Alisson, São Paulo
Alan Rodríguez tem chances de enfrentar o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias