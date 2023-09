- Saímos com o 1 a 1 no primeiro tempo e acho que poderíamos ter saído em vantagem. Eles ficaram com 10, a ideia era buscar o resultado com um homem a mais. Criamos o gol do Mercado (anulado) e depois do Alan (Patrick). Obviamente tomar um gol de bola parada no final não me agrada. Termina o jogo com uma sensação feia. Estou saindo daqui sabendo que estamos a uma vitória na nossa casa. É uma realidade boa. Fico com essa sensação positiva. Teremos um jogo no Beira-Rio com nosso torcedores e vamos nos preparar para fazer um grande jogo - disse o técnico, em coletiva de imprensa.