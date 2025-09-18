Mistério no CT do Internacional mirando o Gre-Nal 448
Roger Machado mantém a formação do time em suspense para o clássico
- Matéria
- Mais Notícias
Está quinta-feira (18) será o quarto dia de treinamentos no CT Parque Gigante, mas o mistério no Internacional mirando o Gre-Nal 448 seguirá grande. Pelo divulgado pelo clube, o elenco passou por trabalhos técnicos e táticos de segunda (15) a quarta (16), sem nenhum coletivo até o momento. O Lance! apurou que o técnico Roger Machado pretende manter a formação do time, tanto em nomes como em esquema, em suspense até momentos antes do clássico.
Entrevista de volante põe mais lenha na crise do Internacional
Internacional
Roger Machado permanece no Internacional pelo menos até o Gre-Nal
Internacional
Volante do Internacional recebe título de Cidadão de Porto Alegre
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O Colorado chega ao derby deste domingo (21), às 17h30min (de Brasília) com 27 pontos, na 12ª colocação na tabela. Está a cinco do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, e a dois do coirmão.
Projeção de esquema do Internacional
Mesmo com a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, os treinamentos no CT têm sido tranquilos. Com exceção da tentativa de invasão na terça (16) e das reuniãos com a direção na segunda – quando os atletas foram mais uma vez cobrados pelos cartolas –, tudo corre, dentro do possível, próximo à normalidade.
Assim, a tendência para o Gre-Nal 448 é que Roger Machado mande a campo um dos esquemas treinados na Data Fifa. Ou seja, o Alvirrubro poderá jogar, atente para a sopa de números, no 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-2-3-1. O mais provável, visto a necessidade de reforçar o sistema defensivo, que tomou 21 gols nos últimos 12 jogos – média de 1,75 por partida –, seja a primeira formatação.
Projeção de time do Internacional
Assim, com Gabriel Mercado de volta aos trabalhos e Bernabei retornando ao time, após suspensão por terceiro amarelo, é possível que o Inter entre a campo Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Ricardo Mathias (Rafael Borré).
Se a escolha for de manter quatro na defesa, Juninho sairia para a entrada do argentino. Além disso, visando reforçar o setor, há a possibilidade de entrada de Bruno Henrique, que formaria um trio de volantes com Thiago Maia e Alan Rodríguez, com o restante do time permanecendo igual, tanto no 4-2-3-1 quanto no 4-2-3-1.
Ou seja, jogariam Rochet; Aguirre; Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias (Borré). Se a escolha for manter o 4-3-3, o mesmo da derrota para o Palmeiras, a equipe só teria a troca de Juninho por Mercado e Victor Gabriel por Bernabei. Em talvez, Borré no lugar de Ricardo Mathias.
- Matéria
- Mais Notícias