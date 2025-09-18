Mistério no CT do Internacional mirando o Gre-Nal 448

Está quinta-feira (18) será o quarto dia de treinamentos no CT Parque Gigante, mas o mistério no Internacional mirando o Gre-Nal 448 seguirá grande. Pelo divulgado pelo clube, o elenco passou por trabalhos técnicos e táticos de segunda (15) a quarta (16), sem nenhum coletivo até o momento. O Lance! apurou que o técnico Roger Machado pretende manter a formação do time, tanto em nomes como em esquema, em suspense até momentos antes do clássico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado chega ao derby deste domingo (21), às 17h30min (de Brasília) com 27 pontos, na 12ª colocação na tabela. Está a cinco do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, e a dois do coirmão.

Projeção de esquema do Internacional

Mesmo com a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, os treinamentos no CT têm sido tranquilos. Com exceção da tentativa de invasão na terça (16) e das reuniãos com a direção na segunda – quando os atletas foram mais uma vez cobrados pelos cartolas –, tudo corre, dentro do possível, próximo à normalidade.

continua após a publicidade

Assim, a tendência para o Gre-Nal 448 é que Roger Machado mande a campo um dos esquemas treinados na Data Fifa. Ou seja, o Alvirrubro poderá jogar, atente para a sopa de números, no 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-2-3-1. O mais provável, visto a necessidade de reforçar o sistema defensivo, que tomou 21 gols nos últimos 12 jogos – média de 1,75 por partida –, seja a primeira formatação.

Thiago Maia (D) e Alan Rodríguez (E) devem ajudar o setor defensivo (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Projeção de time do Internacional

Assim, com Gabriel Mercado de volta aos trabalhos e Bernabei retornando ao time, após suspensão por terceiro amarelo, é possível que o Inter entre a campo Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Ricardo Mathias (Rafael Borré).

continua após a publicidade

Se a escolha for de manter quatro na defesa, Juninho sairia para a entrada do argentino. Além disso, visando reforçar o setor, há a possibilidade de entrada de Bruno Henrique, que formaria um trio de volantes com Thiago Maia e Alan Rodríguez, com o restante do time permanecendo igual, tanto no 4-2-3-1 quanto no 4-2-3-1.

Ou seja, jogariam Rochet; Aguirre; Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias (Borré). Se a escolha for manter o 4-3-3, o mesmo da derrota para o Palmeiras, a equipe só teria a troca de Juninho por Mercado e Victor Gabriel por Bernabei. Em talvez, Borré no lugar de Ricardo Mathias.