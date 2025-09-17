Entrevista de volante põe mais lenha na crise do Internacional

O vazamento de trechos de uma entrevista do volante Fernando colocou mais lenha na crise do Internacional. Apesar de ter tirado fotos com os cartolas e ser homenageado na rescisão de contrato, no começo de agosto, o jogador revelou à emissora que o término de vínculo não foi tão amigável quanto noticiado.

continua após a publicidade

– Acho que a direção se precipitou. Em um mês eu já teria condições de jogar – falou em um trecho.

A entrevista completa deve ir ao ar no programa Bola da Vez no sábado (20).

Bastidores detalhados

À atração do canal a cabo, o atleta deu detalhes da conversa com os cartolas colorados.

– Jogador não quer bater de frente com dirigente, senão é prejudicado. Eles falavam que a recuperação era de quatro a cinco meses, mas eu acredito que daqui a um mês vou estar 100%, apto para jogar. Se eu voltasse em outubro, eu conseguiria jogar dez ou 12 jogos. Acho que para o clube seria muito bom eu conseguir jogar dez ou 12 partidas – afirmou o camisa 5, de 38 anos.

Quando deixou o Beira-Rio, Fernando ainda se recuperava do rompimento do ligamento cruzado posterior no joelho direito, sofrida na partida contra o Fluminense, no começo de junho. Inicialmente, havia expectativa de que voltasse a tempo de reforçar o time colorado na reta final do Brasileirão. Depois, porém, concluiu-se que ele só ficaria à disposição no início de 2026.

continua após a publicidade

Na entrevista, ele ainda acrescentou:

– Tudo o que a gente tratou foi com a direção, com o presidente e os diretores. Foi de uma forma muito rápida, eu esperava que eles tivessem um pouco mais de paciência, tentassem entrar em um acordo para que eu ficasse mais um tempo em Goiânia, mas não houve. Uma pena, porque eu estava muito feliz, o Internacional é um clube gigante. Eu fiquei muito triste, queria ter jogado mais no Internacional.

Procurados pelo Lance!, dirigentes alvirrubros não quiseram comentar a declaração do jogador e disseram que ela pode estar fora de contexto. Trata-se, no entanto, de mais um assunto espinhoso às vésperas de mais um clássico Gre-Nal.

continua após a publicidade

O volante no Internacional

Por meio de sua assessoria, Fernando também alegou que a fala foi tirada de contexto. Em contato com o Lance!, foi explicado que o atleta está de luto pela morte de seu sobrinho, Daniel Mariano, 18 anos. Além disso, esclareceu que a rescisão foi feita em comum acordo e de forma respeitosa.

Fernando chegou ao Inter em fevereiro de 2024. Rapidamente se transformou em uma liderança. No ano e meio que atuou com a camisa vermelha, atuou 54 vezes, marcando três gols – um deles em Gre-Nal. O jogador foi campeão gaúcho neste ano e era visto como um dos pilares da equipe treinada por Roger Machado.