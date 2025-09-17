A pressão é grande, tem divido a cúpula da direção, mas o certo é que Roger Machado permanece no Internacional. Pelo menos até o Gre-Nal do final de semana. A depender do resultado no clássico 448, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro – caso de derrota ou empate até empate –, o treinador tem chances de perder o apoio e o respaldo que tem nos gabinetes do Beira-Rio e deixar o clube.

O Colorado chega ao derby deste domingo (21), às 17h30min (de Brasília) com 27 pontos, na 12ª colocação na tabela. Está a cinco do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, e a dois do coirmão.

Embate interno

A permanência do comandante alvirrubro não é consenso nos bastidores colorados. Alguns dirigentes acreditam que o treinador não tem mais condições de seguir na casamata e deveria ter saído ainda no sábado (13), após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Palmeiras.

Por outro lado, há os que entendem que seu trabalho é bom no dia a dia e que os frutos não são colhidos devido à queda do rendimento individual dos jogadores. São os que bancaram a permanência de Roger Machado, o que foi feito ainda no vestiário do Allianz Parque e, até mesmo, na coletiva pós jogo.

Reuniões na segunda (15)

A segunda-feira (15) foi de reuniões no Beira-Rio. Pela manhã, antes da reapresentação do elenco e da comissão técnica, foi discutida a permanência do técnico – com os favoráveis conseguindo convencer os contrários. Um ponto levado em conta foi o contrato do treinador, renovado em abril, logo depois da conquista do Gauchão.

continua após a publicidade

Acreditando na manutenção do bom trabalho desenvolvido até ali e temendo o assédio de outros clubes − o Botafogo chegou a consultar o profissional −, os cartolas propuseram um vínculo longo, válido até dezembro de 2026. Daí a multa rescisória chegar a quase R$ 3 milhões.

Na reunião, também foram debatidas alternativas para mobilizar tanto a torcida quanto os jogadores para o Gre-Nal. A vitória no clássico é considerada obrigação. Até porque o time colorado não perde para o Grêmio há oito jogos, ou há dois anos e quatro meses.