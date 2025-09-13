Três versões de time para o Internacional da reta final do Brasileirão
O Lance! apurou detalhes dos testes feitos por Roger Machado na Data Fifa
Apesar de o time que enfrentará o Palmeiras, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (13), estar praticamente definindo, é possível dizer que há três versões de time para o Internacional usar na reta final do Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou detalhes dos testes feitos pelo técnico Roger Machado durante os treinos realizados na parada para a Data Fifa.
A partida contra o Verdão é válida pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo será na Allianz Arena, em São Paulo.
O que foi testado no CT Parque Gigante
O treinador colorado testou pelo menos três formações táticas e três escalações diferentes durante os nove treinos realizados desde a parada para a Data Fifa. Nos quatro primeiros dias, na semana passada, a equipe foi montada com três volantes, no 4-1-3-2. De segunda-feira (8) a esta sexta (12), foram usados o 4-3-3, o preferencial de Roger, e o 4-2-3-1.
Cada esquema com nomes diferentes do meio para a frente. Na defesa, o time foi sempre o mesmo, com Victor Gabriel no lugar de Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo. Completaram o setor Aguirre, Vitão e Juninho. Anthoni treinou no gol, mas Rochet voltou normalmente e irá para o jogo.
O 4-3-3 preferencial: com Vitinho
Desde segunda, Roger retomou sua ideia preferencial, o tradicional 4-3-3 e com o retorno de Vitinho no lado direito do ataque. A formação foi mais usada no Campeonato Gaúcho. Para este sábado, contra o Palmeira, deve ser a que irá a campo.
Do meio para a frente, a equipe foi escalada com Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.
O time: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.
O 4-1-3-2: com Bruno Henrique
Na primeira semana, após folga de dois dias, o esquema testado foi o 4-1-3-2. Sem Bruno Tabata, no DM com problemas musculares, a ideia era reforçar o meio para dar apoio ao setor defensivo, com três volantes e um meia, numa espécie losango.
O time testado tinha Thiago Maia como volante mais recuado, na ponta de cima do losango, Alan Rodríguez e Bruno Henrique mais abertos, e Alan Patrick à frente, na ponta de baixo do losango. Na frente, Carbonero e Ricardo Mathias.
O time: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.
O 4-2-3-1: com Bruno Tabata
A partir da recuperação de Tabata, que retornou na terça (9), o treinador testou o 4-2-3-1, com dois volantes (Thiago Maia e Alan Rodríguez) e três meias (Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero) e um atacante (Ricardo Mathias). O sistema era o mesmo que vinha sendo usado antes da parada.
O time: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.
