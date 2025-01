Mercado da Bola: Internacional negocia venda de volante

O Internacional está prestes a faturar mais uma bolada nesta janela de transferências. Isso porque o Tigres, do México, tem interesse na contratação de Rômulo. Os valores giram em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões).

continua após a publicidade

Gabriel Carvalho se torna uma das maiores vendas da história do Inter

A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Ainda de acordo com o profissional, o contrato seria de cinco anos e o valor daria conta de 85% dos direitos do atleta. O Colorado ainda poderá receber mais US$ 500 mil (R$ 3 milhões) se o volante atingir algumas metas esportivas pré-estabelecidas.

Rômulo ganhou a titularidade no time do Internacional com lesão de Fernando (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Essa é a segunda proposta feita pelo Tigres - que ainda não está concretizada. Ainda nesta semana, a direção já havia recebido o interesse dos mexicanos, mas na primeira negociação, não havia sido estabelecido o bônus.

continua após a publicidade

Rômulo foi peça essencial para o time do Internacional em 2024. No período da lesão de Fernando, o volante foi o escolhido para a posição, assim como quando Thiago Maia não pode atuar. Com a camisa do Colorado, são 72 jogos, com um gol marcado. Seu contrato vai até o final de 2027.

Internacional já faturou nesta janela

Falta pouco para o Internacional atingir sua meta de vendas nesta janela de transferências. Isso porque o Colorado já negociou a saída de Gabriel Carvalho, joia da base do clube. O jovem foi vendido ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita e os valores podem chegar a US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões).

continua após a publicidade

A venda de Gabriel Carvalho, se confirmado o valor de US$ 22 milhões, será a segunda maior da história do Internacional, ficando atrás apenas de Yuri Alberto. No início de 2022, o Zenit pagou 25 milhões de euros (R$ 150 milhões na época) pelo centroavante.