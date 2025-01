O Internacional está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. Trata-se do atacante Vitinho. O atleta já está em Porto Alegre para realizar exames e assinar com o Colorado. Ele chega por empréstimo de um ano junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

A transferência só será confirmada pelo Internacional após todos os trâmites burocráticos serem resolvidos. Aos 25 anos, Vitinho foi revelado pelo Athletico-PR e chega para preencher uma lacuna no time de Roger Machado - a de um ponta. O pedido foi feito pela comissão técnica, visto que Wanderson pode deixar o Colorado nesta janela de transferências.

Além do clube paranaense, Vitinho atuou pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e pelo Red Bull Bragantino, por duas temporadas. Em São Paulo, foram 99 partidas, com sete gols marcados e oito assistências concedidas.

Vitinho atuou no Red Bull Bragantino por duas temporadas (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Internacional já iniciou a pré-temporada

A tarde de segunda-feira (6) ficou marcada pela reapresentação do plantel do Internacional. No CT Parque Gigante, em Porto Alegre, o grupo iniciou a preparação para a pré-temporada visando as competições que terá em 2025.

A primeira atividade do ano foi com portões fechados para a imprensa. A assessoria de imprensa do clube informou que isto aconteceu devido às atividades de avaliações físicas e médicas realizadas na área interna do CT, com o grupo dividido.

Apesar disso, nesta terça-feira (7), haverá a cerimônia oficial de abertura da temporada. O evento acontecerá na sala de imprensa do Beira-Rio, a partir das 13h15.