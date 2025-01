Gabriel não deve ficar no Internacional nesta temporada. Fora dos planos de Roger Machado, o volante sendo negociado com um clube da Itália. O destino do atleta, todavia, é mantido sob sigilo.

Com contrato com o Internacional até o final da temporada, a ideia do Colorado é emprestar o volante por seis meses. Entretanto, o contrato deve ter gatilhos de compra. Ou seja, caso Gabriel atinja um determinado número de partidas, os europeus terão de adquirir os direitos do jogador.

Na última temporada, Gabriel foi emprestado ao Athletico-PR. Durante o período, participou de 30 partidas, marcou um gol e concedeu três assistências. O ano, todavia, acabou com o rebaixamento do Furacão.

Ao final do contrato, o volante retornou ao Internacional. O seu nome, porém, não consta entre os relacionados que se reapresentaram nesta segunda-feira (6) para iniciar a pré-temporada colorada. Fora dos planos de Roger Machado, a negociação para o empréstimo está avançada.

Pré-temporada do Internacional inicia sem reforços

Até o momento, o Internacional não anunciou novos reforços - apenas saídas. O Colorado confirmou a venda de Gabriel Carvalho ao futebol árabe, que só será efetivada em agosto, quando o jovem completar 18 anos. Apesar disso, ele é ausência na reapresentação devido a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. O mesmo acontece com Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

Bernabei também não está presente. No momento, o lateral-esquerdo não tem contrato com o Internacional. A direção, junto ao staff do jogador, trabalham para o manter em Porto Alegre, mas ainda não há uma definição de permanência. O mesmo acontece com Renê, entretanto, este deve deixar o Inter.

Além disso, jogadores que não estão nos planos de Roger Machado também não constam na lista de relacionados. São eles, além de Gabriel, o meio campista Hyoran e o lateral-direito Nathan. O atacante Lucas Alario já está negociando sua saída do clube e não está no CT nesta tarde.