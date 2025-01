Visando reforçar a equipe para a temporada, o Internacional abriu conversas com Ramon, lateral-esquerdo do Olympiacos. O atleta, que atuou no Cuiabá na última temporada, chegaria para ser opção para a posição devido a saída de Renê.

Ramon surgiu nas categorias de base do Flamengo e teve a sua primeira oportunidade no futebol profissional em 2018, ano em que venceu a Copa São Paulo de Futebol Junior. Em 2022, foi emprestado ao Red Bull Bragantino e no ano seguinte foi negociado com o Olympiacos por 1,5 milhão de euros.

Sem espaço no clube grego, o lateral foi novamente emprestado. Em 2024 atuou pelo Espanyol, da Espanha, até chegar ao Cuiabá. Pelo time brasileiro, participou de 46 jogos, marcando dois gols e concedendo quatro assistências.

Ramon é tido como uma opção para Renê, que não atua mais pelo Internacional. O vínculo seria de empréstimo por uma temporada, com opção de compra. Como o lateral não está nos planos do Olympiacos, a negociação tende a ser concluída em breve.

Ramon foi campeão da Copinha com o Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Internacional negocia primeiro reforço

O Internacional está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. Trata-se do atacante Vitinho. O atleta já está em Porto Alegre para realizar exames e assinar com o Colorado. Ele chega por empréstimo de um ano junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

A transferência só será confirmada pelo Internacional após todos os trâmites burocráticos serem resolvidos. Aos 25 anos, Vitinho foi revelado pelo Athletico-PR e chega para preencher uma lacuna no time de Roger Machado - a de um ponta. O pedido foi feito pela comissão técnica, visto que Wanderson pode deixar o Colorado nesta janela de transferências.