Jorge Andrade, diretor da base do Internacional, deixa o clube

O Internacional não conta mais com Jorge Andrade, diretor das categorias de base. Isso porque o profissional pediu o desligamento do cargo nesta quinta-feira (26). Há dez meses na função, ele assumirá cargo executivo no Coritiba.

Andrade atuava como diretor de formação e transição das categorias de base do clube. Foram dez meses no cargo, até solicitar o desligamento. O profissional recebeu uma proposta para ser executivo do Coritiba.

Essa foi a segunda passagem do profissional pelo Beira-Rio. Além de ter trabalho no Internacional, Jorge Andrade também conta com passagens pelo Sport, onde atuou até fevereiro deste ano, Santos, Athletico-PR, Figueirense.

Jorge Andrade trabalhou no Santos antes de chegar ao Internacional (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Agora, o Internacional se prepara para anunciar um novo nome para o cargo. A definição deve acontecer nos próximos dias. O Colorado disputa a Copa São Paulo a partir de 4 de janeiro, quando busca o hexacampeonato.

Confira a nota do Internacional:

O Sport Club Internacional comunica que Jorge Andrade, Diretor de Formação e Transição das Categorias de Base, solicitou desligamento do Clube para seguir outros compromissos profissionais. O Inter agradece pelos 10 meses de serviços prestados no Celeiro de Ases e deseja sucesso na continuidade da carreira.

O Departamento de Futebol seguirá com a implementação dos processos e ações de integração entre as equipes profissional e de base, conforme o planejamento do Clube.