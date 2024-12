Enner Valencia não viveu a sua melhor temporada desde que chegou ao Internacional. Apesar disso, despertou interesse de outros clubes. É o que revelou Gonzalo Vargas, empresário do jogador, em entrevista ao Diário Olé, do Equador.

O empresário de Valencia revelou que o atacante foi sondado por, ao menos, três clubes: dois grandes do Brasil e um da MLS. Apesar disso, segundo Gonzalo, foram apenas conversas, não houve qualquer formalização. Porém, se isso acontecer, haverá uma conversa com a direção do internacional.

- Foram conversas com dois grandes times do Brasil e um da MLS, mas apenas conversas. Esses interesses não foram formalizados e, se for formalizado, teremos que ter essa conversa com a direção do Inter. Então, por enquanto continua tudo igual, o Enner deve estar em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para se apresentar ao Inter, e veremos pelo caminho se se apresenta uma opção que realmente nos encha de satisfação. - revelou o empresário.

Enner Valencia chegou ao Internacional em 2023 (Eduardo Schemes/Divulgação/Internacional)

Ainda segundo Gonzalo Vargas, Enner Valencia está feliz no Internacional e não há interesse em deixar o clube. Anunciado em 12 de julho de 2023, o Inter fez grande festa para a chegada do jogador - desde o recebimento no aeroporto, até um evento organizado no Gigantinho.

- Acho normal que em cada mercado de transferências seja sempre mencionada a possibilidade de Enner ir para uma equipe ou outra. Por enquanto, faltam mais dois anos de contrato e não demonstramos interesse em sair do Inter. O Enner está muito feliz no Inter e o Inter está feliz com o Enner. - completou Gonzalo.

Valencia não viveu a melhor temporada em 2024

Quando chegou ao Internacional, em 2023, Valencia disputou 28 jogos. Na ocasião, marcou 13 gols e concedeu duas assistências. Já nesta temporada, o atacante perdeu espaço e viu Rafael Borré assumir o ataque do time. Apesar disso, foram 40 partidas, com 11 gols marcados e três assistências.

Valencia viveu um grande jejum no Campeonato Brasileiro. Foram quase dois meses sem balançar as redes na competição. Apesar disso, ajudou o clube a conquistar o 5º lugar, com 68 pontos e uma vaga direta para a Libertadores.