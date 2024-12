Inter negocia amistoso com seleção para a pré-temporada

O Internacional sequer iniciou a sua pré-temporada, mas já está planejando um amistoso para o período. O Inter está em negociações para enfrentar a seleção do México, no Beira-Rio, em 16 de janeiro.

➡️Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Internacional

Beira-Rio pode sediar jogo do Inter contra a seleção mexicana (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Isso pode acontecer, pois a seleção mexicana promoverá uma turnê pela América do Sul. A ideia é, além de enfrentar o Internacional, jogar com o River Plate, na Argentina. Os três times tem o mesmo fornecedor de material esportivo.

Caso confirmado, o amistoso ocorrerá em 16 de janeiro - dez dias após o início da pré-temporada e seis/sete dias antes do início do Campeonato Gaúcho. Ainda não há uma definição se o Colorado terá seu primeiro jogo pela competição em 22 ou 23 de janeiro.

Para o Gauchão, o Internacional ainda não tem uma definição acerca do time que iniciará a competição. Roger Machado pode apostar nos jovens, mas isso dependerá da pré-temporada. O grupo se reapresenta na tarde do dia 6 de janeiro, no CT Parque Gigante.

Inter de olho no mercado

O Internacional ainda não apresentou reforços para a próxima temporada. Tampouco perdeu jogadores. A direção trabalha com dois setores como prioridades nesta primeira janela de transferências da temporada: a zaga e o ataque.

Isso porque o Colorado pode perder Vitão. O zagueiro quase deixou o Inter na última janela e, ao menos, dois clubes estão interessados no jogador. Há, também, o caso de Wesley, que já recebeu propostas do Krasnodar, da Rússia. Bernabei, que pertence ao Celtic, da Escócia, ainda não tem a sua permanência garantida no clube.