Internacional traça metas para a reta final do Brasileirão

Faltando 17 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro e com chances mínimas de conquistar a taça, o Internacional traça metas para acabar o ano da melhor forma possível. Em uma temporada de retomada da hegemonia estadual – com a reconquista do Gauchão após oito anos sem taças – e com as frustrações das eliminações nas copas do Brasil e Libertadores, resta pouco ao Colorado na reta final do ano. Por isso, o clube traçou metas para a reta final do ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com 21 jogos disputados, o Inter está na décima colocação na tabela do Brasileirão. Volta a campo neste sábado (13), contra o Palmeiras, às 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena.

Objetivos de curto prazo

Com 1,57% de terminar o Brasileiro entre os quatro primeiros, de acordo com dados do Lance!, o Alvirrubro traçou objetivos de curto, médio e longo prazos para terminar a competição da melhor forma possível.

continua após a publicidade

A curto, a meta é manter a retomada iniciada com a vitória sobre o Fortaleza. Antes do 2 a 1 sobre o Leão do Pici, dia 31, no Beira-Rio, o Colorado vinha de quatro derrotas seguidas – três pelo Brasileirão e uma pela Libertadores. Para chegar a esse alvo, a ideia é reforçar o setor defensivo, parar de tomar tantos gols – a média no Nacional é de 1,4 por partida – e não voltar a perder.

O problema é que o reinício do Nacional será complicado. Tem, além do Palmeira no próximo sábado, o Gre-Nal, no domingo seguinte (21). Depois, pega Juventude, Corinthians e Botafogo. Pelo lado positivo, das cinco partidas, três – o clássico e as duas últimas – são na sua cancha.

continua após a publicidade

Objetivos de médio e longo prazos

Parando de perder e de tomar gols, a médio prazo, o Alvirrubro quer recuperar o rendimento da equipe. A ideia é voltar ao nível já apresentado sob o comando de Roger Machado, principalmente após sua chegada, em julho do ano passado, quando o time conseguiu uma série de 16 duelos de invencibilidade.

A principal ferramenta para isso, além das questões técnico, táticas e de ânimo da equipe, é o calendário mais folgado já que o time tem apenas o Brasileirão para disputar. Em anos interiores, quando a frequência ficou apenas em uma competição, o aproveitamento subiu.

Conseguindo os três primeiros, com o Internacional repetindo a arrancada das temporadas anteriores, o objetivo é realizar um segundo turno melhor do que o primeiro, podendo encaminhar a meta de longo prazo: uma vaga na Libertadores.