Os guris da base que Roger Machado tem testado no Internacional

Com a liberação de alguns atletas nas últimas semanas, o Internacional vem completando o elenco e os treinos com jovens do Celeiro de Ases. Atualmente, quatro garotos vindos de Alvorada treinam com o grupo profissional, ganhando oportunidade de aprimoramento e lapidação junto ao comando do técnico Roger Machado. São quatro nomes do sub-20 que têm aparecido no CT Parque Gigante – dois deles estavam nas Joias do Lance!.

Nos últimos meses o Alvirrubro liberou ou negociou 11 atletas para aliviar a folha de pagamento e arrecadar recursos. Só três chegaram – Alan Benítez, Alan Rodríguez e Richard. Com isso, o grupo ficou com número menor de atletas.

Quem já foi usado por Roger Machado

Desde o começo do ano, vários jogadores da base foram aproveitados nos treinos, na relação de atletas para algum confronto e até entrando em algumas partidas. Entre eles estavam o lateral-esquerdo Pablo, os volantes Gustavo Santos e Bernardo Jacob, e o meia Yago Noal, todos do sub-29. Além do centroavante Raykkonen, do sub-17.

Desde a metade do ano, outros quatro são preparados na atual temporada visando compor o grupo e 2026. São eles o zagueiro Pedro Kauã, o meia Allex – fala-se Alêx, com "E fechado" – e os atacantes Marlon e João Victor. Kauã e Victor estavam entre as joias que o Lance! apurou.

Minutagem e vivência

A ideia é que a garotada acumule bagagem em treinos, minutagem e vivência com os mais experientes. Algo parecido com o que aconteceu com Victor Gabriel. O lateral-esquerdo que virou zagueiro foi puxado por Roger Machado no segundo semestre do ano passado.

Ele passou por uma adaptação, tanto para a nova posição como com o grupo profissional, e se ambientou ao dia a dia até o lançamento efetivo, no Gauchão deste ano.