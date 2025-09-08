menu hamburguer
Internacional

Os guris da base que Roger Machado tem testado no Internacional

Quatro atletas do sub-20 têm treinado cada vez mais com os profissionais

Allex, meia da base do Internacional
imagem cameraAllex, meia da base do Internacional que vem treinando com o profissional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/09/2025
08:00
  • Matéria
Com a liberação de alguns atletas nas últimas semanas, o Internacional vem completando o elenco e os treinos com jovens do Celeiro de Ases. Atualmente, quatro garotos vindos de Alvorada treinam com o grupo profissional, ganhando oportunidade de aprimoramento e lapidação junto ao comando do técnico Roger Machado. São quatro nomes do sub-20 que têm aparecido no CT Parque Gigante – dois deles estavam nas Joias do Lance!.

Nos últimos meses o Alvirrubro liberou ou negociou 11 atletas para aliviar a folha de pagamento e arrecadar recursos. Só três chegaram – Alan Benítez, Alan Rodríguez e Richard. Com isso, o grupo ficou com número menor de atletas.

Quem já foi usado por Roger Machado

Pedro Kauã, joia da base do Internacional
Pedro Kauã, zagueiro da base da base do Internacional (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Desde o começo do ano, vários jogadores da base foram aproveitados nos treinos, na relação de atletas para algum confronto e até entrando em algumas partidas. Entre eles estavam o lateral-esquerdo Pablo, os volantes Gustavo Santos e Bernardo Jacob, e o meia Yago Noal, todos do sub-29. Além do centroavante Raykkonen, do sub-17.  

Desde a metade do ano, outros quatro são preparados na atual temporada visando compor o grupo e 2026. São eles o zagueiro Pedro Kauã, o meia Allex – fala-se Alêx, com "E fechado" – e os atacantes Marlon e João Victor. Kauã e Victor estavam entre as joias que o Lance! apurou.

Minutagem e vivência

A ideia é que a garotada acumule bagagem em treinos, minutagem e vivência com os mais experientes. Algo parecido com o que aconteceu com Victor Gabriel. O lateral-esquerdo que virou zagueiro foi puxado por Roger Machado no segundo semestre do ano passado.

Ele passou por uma adaptação, tanto para a nova posição como com o grupo profissional, e se ambientou ao dia a dia até o lançamento efetivo, no Gauchão deste ano.

João Victor, atacante da base do Internacional
João Victor, atacante do sub-20 do Inter (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

