Internacional

Com Victor Gabriel e Bruno Henrique, Internacional encaminha time

Zagueiro jogará na lateral-esquerda, e o volante reforçará a proteção à defesa

Alan Rodríguez e Bruno Henrique em treino do Internacional
imagem cameraAlan Rodríguez e Bruno Henrique podem estar no meio-campo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/09/2025
09:38
  Mais Notícias

A primeira semana na Data Fifa teve três tarefas trabalhadas no CT Parque Gigante, duas delas interligadas. De um lado, foi escolhido o substituto de Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo. De outro, a proteção do sistema defensivo e o reforço da ligação entre defesa e ataque. Com isso, o Internacional encaminha o time para a volta do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado retorna a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodado do Brasileirão será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Esboço de escalação

Para a lateral esquerda, o comandante alvirrubro promoveu o retorno de Victor Gabriel para sua posição de origem. O camisa 41 foi trazido do Sport para a base para jogar na lateral-esquerda. Roger Machado é que trabalhou para o jogador virar zagueiro.

Já no meio-campo, o volante Bruno Henrique tem chances de voltar ao time titular. O treinador trabalhou para reforçar a proteção à defesa e, ao mesmo tempo, aprimorar a ligação entre zaga e ataque. Assim, a entrada do camisa 8, que tem o costume de atuar no chamado área a área, foi a opção.

Com isso, o meio-campo deve ser formado com um losango, com Thiago Maia na ponta mais defensiva, e Alan Patrick na mais ofensiva. Nas pontas laterais, jogam Bruno Henrique e Alan Rodríguez. O time testa na semana passada ficou assim: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

O grupo volta a treinar nesta segunda-feira (8), com o retorno de Bruno Tabata e Rafael Borré. O meia fazia fisioterapia com o objetivo de solucionar dores. Já o atacante participou de atividades para reforço muscular na semana passada. É possível que novas formações sejam testadas.

Victor Gabriel, zagueiro do Internacional
Victor Gabriel é lateral-esquerdo de origem (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

