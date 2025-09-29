Internacional terá mudanças na defesa para quarta-feira (1ª)
Aguirre, Juninho e Bernabei cumpriram suspensão no jogo contra o Juventude
A defesa do Internacional terá mudanças na defesa para quarta-feira (1º), quando pega o Corinthians, às 18h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. É que os laterais Aguirre e Bernabei e o zagueiro Juninho retornam após cumprirem suspensão no empate em 1 a 1 contra o Juventude. O lateral-esquerdo havia sido expulso no Gre-Nal 448, enquanto os outros dois tomaram o terceiro amarelo no clássico.
Por outro lado, o time seguirá sem o goleiro Sergio Rochet, com edema ósseo no pé esquerdo, e os volantes Thiago Maia, com lombalgia, e Richard, com desconforto no quadril esquerdo.
Mudanças na defesa
Dessa forma, o técnico Ramón Díaz deverá promover pelo menos duas mudanças na defesa para enfrentar o Timão. É que os laterais argentinos eram os titulares de suas posições com Roger Machado e assim devem permanecer, retornando naturalmente à equipe, nos lugares de Alan Benítez e Victor Gabriel.
Já na zaga, Juninho tem chances de perder a vaga para Gabriel Mercado, que retornou bem contra o Ju. O camisa 18 só permanecerá no time se Don Ramón mudar o esquema para 3-5-2, pensando em reforçar a defesa. Assim, há a possibilidade de o trio de zagueiros ser formado por Vitão, Gabriel Mercado e Juninho.
Manutenção no resto do time
O restante do time deverá continuar o mesmo que iniciou a partida de Caxias do Sul. Ou seja, com Rochet entregue ao DM por 30 dias, Anthoni permanece no gol. Além disso, no meio, Luis Otávio seguirá como primeiro volante, tendo Bruno Henrique e Óscar Romero como segundos volantes, além de Alan Patrick como meia.
Se o esquema foi o 3-5-2, a dúvida para sair fica entre os camisas 8 e 11. Dessa forma, o Inter deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Juninho), Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero.
