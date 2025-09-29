menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Volantes devem desfalcar o Internacional na quarta-feira (1º)

Thiago Maia e Richard continuam sem treinar com o grupo

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 29/09/2025
15:58
Thiago Maia, volante do Internacional, em treino no CT Parque Gigante
imagem cameraThiago Maia não treina desde antes do Gre-Nal 448 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Além de Alan Rodríguez, ausente por 30 dias por problemas musculares, outros dois volantes devem desfalcar o Internacional na quarta-feira (1º), contra o Corinthians, no estádio Beira-Rio. Assim como na sexta passada (26), o titular Thiago Maia e o reserva Richard não treinaram nem no domingo (28) nem nesta segunda (29). Dessa forma, devem ficar de fora da partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Além dos três, o goleiro Sergio Rochet também está no Departamento Médico. Com um edema ósseo no pé esquerdo, a tendência é que o camisa 1 fique 30 dias fora.

Ausências nos treinos

Tanto no domingo quando na segunda, Thiago Maia, que havia ficado de fora do Gre-Nal 448 e do empate em 1 a 1 contra o Juventude, não participou das atividades. O 29 sentiu uma lombalgia às vésperas do clássico do dia 21, e segue realizando apenas trabalhos na academia.

continua após a publicidade

Por outro lado, Richard, que apresentou desconforto no quadril esquerdo, ficando de fora da viagem para Caxias do Sul. Os dois jogadores serão reavaliados nesta terça (30), bem como na quarta. Se seguirem sem condições, não enfrentarão o Timão.

Como será o meio-campo

Caso a dupla não tenha condições de atuar, a probabilidade é que Don Ramón repita o meio-campo que atuou contra o Ju. Ou seja, Luis Otávio será o primeiro volante, atuando ao lado de Bruno Henrique e Óscar Romero como segundos volantes, e Alan Patrick como meia.

continua após a publicidade

Por outro lado, o time terá os retornos dos laterais Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho, que deve voltar para o banco, dando lugar a Gabriel Mercado na zaga. Também há a possibilidade do esquema mudar para o 3-5-2, com Vitão, Mercado e Juninho, ou Victor Gabriel, na zaga, e a saída de Bruno Henrique ou Romero do meio-campo.

Alan Patrick, meia, e Luis Otávio, volante do Internacional
Luis Otávio, perseguindo Alan Patrick, deve seguir no time (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias