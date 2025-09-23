Não bastasse ter tomado mais três gols – agora são 24 em 13 jogos, ou uma média de 1,8 por partida –, a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal 448 ainda tirou três dos quatro defensores da próxima partida. Com isso, o Internacional terá defesa com apenas um titular contra o Juventude, às 18h30min (de Brasília) de sábado (27), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no estádio Alfredo Jaconi.

Enquanto o Colorado não anuncia o novo treinador – dois nomes são cotados, Ramón Díaz e Luis Zubeldía –, a equipe será comandada por Pablo Fernandez, auxiliar técnico permanente do Alvirrubro.

Trabalho recomeça nesta terça (22)

Apesar de mais uma partida perdida, o grupo de jogadores ganhou a segunda-feira (22) de folga e só se reapresenta nesta terça (23), a partir das 10h. Só então será iniciado o trabalho de preparação para enfrentar o Ju. Os trabalhos serão comandados por Fernandez, que ficará responsável pelos treinos enquanto a nova comissão técnica não for contratada.

E o interino terá a dura tarefa de remontar a defesa do Inter. O lateral-direito Braian Aguirre e o zagueiro Juninho foram suspensos por terem tomado o terceiro amarelo no clássico de domingo (21). Ao mesmo tempo, o lateral-esquerdo Bernabei foi expulso ao derrubar Christian Oliveira.

Quem deve entrar no time

Para formar o setor, Fernandez tem o paraguaio Alan Benítez e o guri da base Pablo, para os lugares dos dois laterais, respectivamente. Para a zaga, a escolha pode ficar entre Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Clayton Sampaio. A tendência é de retorno do argentino, que se recuperou de lesão muscular na panturrilha direita e vem ficando à disposição desde a 23ª rodada.

Com quadro de lombalgia, Thiago Maia ainda é dúvida. O mesmo com Alan Rodríguez, que foi substituído no clássico com dores musculares.