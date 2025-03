Internacional terá até cinco trocas em relação ao Gre-Nal 444

O Internacional terá até cinco trocas em relação do Gre-Nal 444. É que na reta final da primeira fase do Campeonato Gaúcho o Colorado perdeu três jogadores para lesões, e foi alterado por negociações (incluindo um que foi-mas-não-foi), além de uma dúvida. Ou seja, passados 30 dias do confronto mais recente, entre idas e vindas, atletas no departamento médico e mistério, o Gre-Nal 445 terá novos candidatos a fazer história pelo lado vermelho.

Além dos três principais jogadores do começo de temporada – Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré –, o técnico Roger Machado ainda não sabe se poderá contar com Bruno Henrique, que sentiu desconforto na partida contra o Caxias, sábado (1º), no Beira-Rio. Assim, o colorado deve ir a campo, às 17h45min de sábado (8), a Arena, apenas com o mesmo setor defensivo do clássico anterior. Ou seja, salvo alguma intercorrência desta quarta (5) até o horário do jogo, Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei e Fernando são as únicas repetições para o Gre-Nal 445.

Lesões e negociações mudaram a cara do time

Daí para frente, Thiago Maia teve sua ia para o Santos cancelada e só agora deve voltar a treinar – ele havia sido liberado para fechar a negociação. Depois, Wanderson foi para o Cruzeiro. Dos outros três, Wesley é o que tem menos chances de estar em campo. Com lesão muscular de grau 2 na coxa direita, o atacante só volta após o Gauchão.

Roger Machado já comentou que Rafael Borré vem se recuperando bem, também de lesão muscular, e que é reavaliado todos os dias. Já Alan Patrick, com entorse no tornozelo direito, sentida na vitória por 3 a 1 sobre o São Luiz, em 12 de fevereiro, é o que está mais perto de voltar. Mesmo assim, seu retorno é um mistério.

Assim, se no clássico anterior o Internacional entrou em campo com Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando e Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré; no primeiro jogo da decisão do Estadual deverá começar com: Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Ronaldo (Bruno Henrique), Vitinho, Gustavo Prado (Alan Patrick) e Carbonero; Valencia.

