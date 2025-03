Internacional toma decisão sobre Thiago Maia após ida para o Santos melar

O Internacional reintegrou o volante Thiago Maia nesta terça-feira (4). O clube divulgou uma nota oficial afirmando que a transferência para o Santos "não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube".

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso noavo canal Lance! Internacional

Thiago Maia voltará aos treinos do Colorado nos próximos dias e seguirá uma rotina específica para voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado. Nesta temporada, ele atuou em sete partidas - a última em 15 de fevereiro, diante do Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

Ida para o Santos melou

A transferência de Thiago Maia para o Peixe esbarrou na exigência de garantias financeiras por parte do Flamengo. A negociação estava fechada em 7 milhões de euros (R$ 43,7 milhões, na cotação atual), sendo 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões) da dívida do Inter com o Fla, e mais 2,5 milhões de euros (R$ 15,6 milhões) pela liberação do atleta.

continua após a publicidade

Na semana passada, o volante chegou a viajar para o litoral paulista e passou por exames médicos. Contudo, o entrave financeiro com o Flamengo não foi resolvido a tempo do fechamento da janela de transferência. Existia a possibilidade do acerto da janela do estadual, entre 10 de março a 11 de abril, mas no momento está descartada.

Thiago Maia voltará aos treinos no Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja a nota oficial do Inter

"O Sport Club Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo Clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação.

continua após a publicidade

Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no Clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol".