Internacional: Enner Valencia retoma boa fase

A classificação do Internacional à final do Campeonato Gaúcho, com a vitória de 3 a 1 sobre o Caxias, sábado (1º), no Beira-Rio, teve dois gols de Enner Valencia. Em baixa desde o ano passado, o equatoriano reassumiu a titularidade com a ausência de Alan Patrick e de Rafael Borré lesionados. Com a retomada da confiança na nova temporada, o camisa 13ª disputou oito partidas, marcando quatro gols e tendo uma assistência.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso noavo canal Lance! Internacional

O bom começo de Gauchão contrasta com 2024. Depois de uma primeira temporada promissora, quando chegou em 2023, no ano passado, o atacante ficou 11 jogos sem balançar as redes, chegando a ser vaiado pela torcida e deixado no banco em alguns jogos. Na coletiva após a partida de volta da semifinal, o técnico Roger Machado comentou:

– A gente costuma dizer que não larga a mão de ninguém. Às vezes a gente precisa retirar um jogador do intervalo como forma de preservação. Tanto do coletivo quanto do individual. Por vezes, a gente vai fazer o jogador recuperar a confiança entrando em jogo em andamento, às vezes vai ser no treino, para que gradativamente o atleta recupere sua autoestima. Ver o Valencia novamente marcando gols é importante. O crescimento dele nos dá alternativas.

continua após a publicidade

Seis meninos da base terminaram a partida contra o Caxias

Com as ausências do meia e do colombiano, além de outros sete nomes – Sérgio Rochet, Gustavo Gomes, Gabriel Marcado, Clayton Sampaio, Gabriel Carvalho, Bruno Tabala e Wesley –, o comandante colorado tem levado a campo jogadores da base.

– Nesse momento, que a gente tenta retomar o cenário estadual com muitas ausências, a gente acaba o jogo com seis jogadores da base [Anthoni, Victor Gabriel, Gustavo Prado, Lucca, Yago Noal e Ricardo Martins]. E tínhamos mais no banco. Isso prova a força do grupo e da base do clube. E da direção que tem respaldado o treinador para usar esses meninos.

continua após a publicidade

Gre-Nal 445 será no sábado (8), às 16h30min, na Arena

O primeiro Gre-Nal da decisão está marcado para as 16h30min de sábado (8), na Arena. Os dois confrontos repetem o que ocorreu em 1969, quando o Grêmio chegou à final defendendo sete títulos consecutivos (1962 a 1968). A sequência foi quebrada pelo Internacional, que entabulou oito taças (1969 a 1976), recorde ainda não batido.

Desde 1961, quando o Campeonato Gaúcho deixou de ser disputado entre Capital e Interior, esse será o 39º clássico decisivo – 20 estaduais ficaram com o Grêmio, e 18 com o Internacional. Ao todo, são 444 derbis, com 164 vitórias coloradas, 14 tricolores e 139 empates.