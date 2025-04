Internacional: tendência é de time misto contra o Maracanã

Como combinado entre o grupo de jogadores e o técnico Roger Machado, o elenco do Internacional se reapresentou apenas na tarde desta segunda-feira (28). Os atletas passaram por reavaliação, participaram de atividades técnicas e físicas e entraram em concentração – algo que, desde a chegada do treinador, em julho de 2024, só acontece em partidas importantes, como Gre-Nal. Mesmo assim, a tendência é de time misto para enfrentar o Maracanã-CE, nesta terça-feira (29), pela terceira fase da Copa do Brasil.

A iniciativa foi acertada após o 3 a 1 sobre o Juventude, no sábado (26).

– Tenho por costume tirar concentração sempre que posso. Esse foi o nono jogo dessa sequência. Está muito pesado emocionalmente. Então falei para eles, eu dou folga amanhã [domingo (27)] para vocês e fazemos concentração segunda (28) de tarde, justamente tentar aliviar um pouquinho – contou o treinado na coletiva depois do clássico estadual.

Quem pode ser poupado

Como Aguirre, 20 jogos no ano, ficou no banco contra o Ju, ele deve retornar ao time contra o Alviceleste do Ceará. Já Fernando, que sequer foi relacionado, havia sofrido uma entorse num dos tornozelos no 3 a 3 com o Nacional-URU, na terça passada (22), deve ser reavaliado.

Outros que também atuaram mais e 15 vezes em 2025 são Vitão, Bernabei, Bruno Henrique, Alan Patrick e Valencia. Como Rafael Borré ainda é dúvida, após sentir desconforto no jogo e sábado, é possível que Wesley atue como centroavante.

– Gostei do Wesley de 9, ficou duas ou três vezes na cara do gol. É uma opção que surge ao longo da partida – disse o técnico.

O possível time que vai a campo deve ter Anthoni; Aguirre (Nathan), Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Gabriel Carvalho, Valencia (Gustavo Prado) e Wesley.

