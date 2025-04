Internacional x Maracanã: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo INT MAR Jogo de ida Copa do Brasil Data e Hora Terça-feira, 29 de abril, 19h (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Internacional e Maracanã se enfrentam nesta terça-feira (28) pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida, marcada para às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, será a primeira entre as duas equipes na história. A classificação para as oitavas de final vale um prêmio de R$ 2.315.200. O confronto válido como jogo de ida terá transmissão da Sport TV e do Premiere.

O Colorado chega ao embate com um alívio. Depois de ficar cinco partidas sem vitórias – três pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Libertadores, com três empates e uma derrota –, o time do técnico Roger Machado voltou a vencer no sábado (26). O 3 a 1 sobre o Juventude, pelo Nacional foi o nono jogo desde 29 de março, média de um jogo a cada três dias.

Já a equipe cearense teve apenas duas partidas desde 15 de março, última vez que atuou pelo Estadual. O Alviceleste está no Grupo A2 da Série D do Brasileirão. Empatou os dois jogos. No sábado, recebeu o Maranhão, no estádio Prefeitão, em Maracanaú, em embate que terminou 0 a 0. No sábado anterior (19), buscou o 2 a 2, após sair perdendo por 2 a 0 para o Tocantinópolis, em Ribeirão (TO).

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X MARACANÃ

3ª FASE – JOGO DE IDA – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Brunno Tabata, Valencia e Wesley.

MARACANÃ: Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Jair, Michel Pires e Wilker Souza; Davi Torres, Ronaldo e Matheus Taumaturgo.