Internacional: promoção na estreia na Copa do Brasil

Pela segunda partida consecutiva, o Internacional está realizando promoção para que a torcida marque presença no estádio Beira-Rio. Assim como fez no 3 a 1 contra o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado repetirá a oferta de acompanhantes para sócios e sócias das diversas modalidades. A partida contra o Maracanã, do Ceará, está marcada para está terça-feira (29), às 19h.

Os associados que forem à cancha alvirrubra na noite desta terça, poderão levar um acompanhante com custo de vai de zero a R$ 42, dependendo do setor do estádio.

Confira quanto custa e como fazer

Para aqueles que têm título de Carteira Vermelha, Parque Check-In, Patrimonial ou Cadeira Locada poderão levar uma pessoa não sócia sem pagar nada. Para os que ingressam pelos portões 2, 3 e 7, das modalidades Campeão do Mundo e Parque Ingresso pagarão RS 14. Já para a categoria Nada Vai Nos Separar o valor será de R$ 42.

Nas Áreas Livres, acompanhantes de Campeão do Mundo e Parque Ingresso poderão adquirir entradas por R$ 44, e Nada Vai Nos Separar por R$ 132. Os sócios Coloradinhos e demais modalidades com acesso garantido não participam da promoção, que é limitada a 3 mil torcedores.

A confirmação é feita de forma normal no portal Mundo Colorado.

Quem vai jogar

O técnico Roger Machado deu sinais de que poderá poupar alguns jogadores na partida com a equipe cearense. Assim como fez contra o Ju, alguns titulares poderão ficar no banco outros nem serem relacionados.

Dessa forma, o Internacional deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Gustavo Prado, Valencia (Wesley) e Gabriel Carvalho.