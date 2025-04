Internacional: Alan Patrick consegue nova marca pessoal

O ano de 2025 não está sendo nada normal para Alan Patrick. Depois de marcar três gols em uma única partida pela primeira vez – o tal do hat trick, como falam os criadores do jogo de bola –, o camisa 10 do Internacional conseguiu uma nova marca pessoal ao dar três assistências em uma mesma partida. As três em cobranças de escanteio. As três, perfeitas, acabaram na cabeça dos jogadores que marcaram os gols.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os passes que resultaram e os gols resultantes deles foram praticamente iguais. Cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque colorado.

Na primeira, o 10 levantou no meio da área, e lá estava Victor Gabriel que cabeceou como um centroavante: queixo no ombro e bola na rede. Na segunda, a bola foi no segundo pau, e lá estava o zagueiro outra vez, com o mesmo movimento. A terceira repetiu a primeira. Só mudou o autor da cabeceada, dessa vez Rafael Borré.

O 10 ainda é modesto

Na saída do jogo, Alan Patrick se mostrou contente com o resultado e modesto com seus passes, dando os méritos para Victor Gabriel e Borré.

– Foi a primeira vez. Fui feliz na batida. Mérito dos companheiros que atacaram bem a bola. Fomos eficientes na bola parada. É uma vitória importante para a gente seguir subindo na tabela – analisou,

Além dos três gols contra o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores, Alan Patrick soma os melhores números do elenco na temporada. É o artilheiro, com nove gols, e tem mais assistências, com oito.

Na era dos pontos corridos

Desde que o Brasileiro mudou de fórmula e começou a disputa por pontos corridos, dois jogadores têm o recorde de assistências em um único jogo. São eles Maikon Leite e Luan. O primeiro deu quatro passes para gol na goleada de 5 a 2 do seu Santos sobre o Vasco em 2008. Nove anos depois, o gremista fez o mesmo no 6 a 2 que o Grêmio aplicou na Chapecoense.

Com três assistências aparecem outros 30 nomes. Vale conferir:

Bruno Recife (Sport) – 2007 contra o Náutico Jorge Henrique (Botafogo) – 2007 contra o Sport David Ferreira (Athético-PR) – 2007 contra o Goiás Marcelo Cordeiro (Vitória) – 2008 contra o Figueirense Marquinhos (Vitória) – 2008 contra o Botafogo Thiaguinho (Botafogo) – 2008 contra o Ipatinga Kléberson (Flamengo) – 2008 contra o Palmeiras Marquinho (Figueirense) – 2008 contra o Náutico Kléber (Internacional) – 2009 contra o Atlético-MG Júlio César (Goiás) – 2009 contra o Corinthians Ricardo Oliveira (São Paulo) – 2010 contra o Santos Marcelo Moreno (Grêmio) – 2012 contra o Figueirense Deco (Fluminense) – 2012 contra a Portuguesa Dario Conca (Fluminense) – 2014 contra o São Paulo Mayke (Cruzeiro) – 2014 contra a Chapecoense Michel Bastos (São Paulo) – 2014 contra o Goiás Egídio (Palmeiras) – 2015 contra o São Paulo Dátolo (Atético-MG) – 2015 contra o Flamengo Cueva (São Paulo) – 2016 contra o Corinthians Dudu (Palmeiras) – 2016 contra o Grêmio Arrascaeta (Cruzeiro) – 2016 contra o Atético-MG Magno Alves (Fluminense) – 2016 contra o Atético-MG Gustavo Scarpa (Fluminense) – 2016 contra a Ponte Preta Keno (Palmeiras) – 2017 contra o Atético-GO Dudu (Palmeiras) – 2019 contra o Santos Gabigol (Flamengo) – 2019 contra o Goiás Savarino (Atlético-MG) – 2020 contra o Flamengo Mendoza (Ceará) – 2021 contra o Fortaleza Marinho (Flamengo) – 2022 contra o Athético-PR Gerson (Flamengo) – 2023 contra o Santos