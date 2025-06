Internacional: confira a íntegra da coletiva de Roger Machado

Terminada a derrota por de 2 a 0 para o Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (1º), no estádio Beira-Rio, o técnico do Internacional, Roger Machado, concede entrevista na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. O comandante colorado está avaliando o resultado da partida, o retorno das vitórias e a parada para a Data FIFA. Confira a transmissão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Alvirrubro estacionou nos 11 pontos na tabela de classificação, um ponto à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Fortaleza, que tem dez pontos.

Parada no Brasileirão

Após o confronto com o Tricolor Carioca, o Brasileirão para por dez dias, por conta da Data FIFA. Com isso, o grupo colorado ganha folga nesta segunda-feira (2), voltando a se apresentar na terça-feira (3), no CT Parque Gigante, quando inicia a preparação para enfrentar o Atlético-MG.

continua após a publicidade

O confronto com o Galo, válido pela 12ª rodada da competição nacional, acontece no dia 12, às 21h30min (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Este será o último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. Assim, a partir do dia 13, o Colorado sais de férias por 15 dias. Os jogadores se reapresentam no dia 28.

Sorteios pela Copa do Brasil e Libertadores

Nesta segunda, porém, todas as atenções estão voltadas para o Rio de Janeiro e Luque, no Paraguai. Na sede da CBF, acontece o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Já na casa da Conmebol, serão conhecidos os enfrentamentos da Copa Libertadores da América. Ambos os eventos acontecem às 12h.

continua após a publicidade