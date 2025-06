Internacional: Roger Machado admite problemas no Brasileirão

O técnico do Internacional, Roger Machado, admitiu os problemas que o time vem enfrentando no Campeonato Brasileiro. As declarações foram dadas após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pela 11ª rodada da competição. Com o resultado, o Colorado estacionou nos 11 pontos na tabela de classificação, um à frente do Fortaleza, 17º colocado e primeira equipe da zona de rebaixamento. Confira.

Na conversa com a imprensa, o treinador lembrou que dos quatro objetivos do ano, apenas o traçado para o Brasileirão não foi conquistado no primeiro semestre. Na competição, a ideia era estar entre os dez primeiros colocados.

Gol cedo dificultou a reação

Sobre as metas, o comandante colorado comentou:

– O planejamento para o ano, até a parada, era ter conquistado os objetivos a curto prazo, as classificações na Copa do Brasil, na Libertadores, o título gaúcho e nos mantermos na parte de cima da tabela no Brasileirão. Essa parte, estamos deixando bastante a desejar.

Também reconheceu que o time não rendeu contra o Tricolor Carioca.

– No jogo de hoje, especificamente, eu vi o time com uma baixa energia no começo, tomamos um gol no começo mais uma vez, o que dificulta a reação, embora a gente já tenha conseguido em outros momentos. Foi um jogo de primeiro tempo muito abaixo – ponderou, para em seguida acrescentar:

– É um jogo que a gente precisa refletir para encontrar essas respostas relacionadas às distintas competições.

Pressão do Z4

Roger Machado ainda respondeu sobre a pressão que o Alvirrubro tem pela proximidade do Z4.

– Hoje não foi definitivamente um bom dia. Para todos nós. A gente vai buscar soluções. Seja pela oportunidade a outros jogadores. Seja pela forma de condução da partida. Precisamos conscientizar os atletas de que temos que fazer diferente. Não para buscar resultados diferentes se fazemos sempre a mesma coisa.

