Após derrota do Internacional, Anthoni é o único na zona mista

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense doeu para os jogadores do Internacional. Tanto que quase nenhum deles apareceu para dar entrevistas após a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (1º). Anthoni foi o único a conversar com a imprensa na zona mista, horas após o fim o confronto no estádio Beira-Rio. O goleiro reconheceu ter falhado no segundo gol do Tricolor Carioca – a bola desviou em Vitão e o camisa 24 tomou um frango.

Com o resultado, o time do técnico Roger Machado estacionou nos 11 pontos, um a frente do Fortaleza, primeiro time o Z4. A próxima partida será o dia 12, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O frango levado

O Alvirrubro pressionava o Flu atrás o empata quando, aos 38 da etapa final, o atacante Paulo Baya recebeu fora da área e chutou. A bola desviou em Vitão e Anthoni e escapou entre os braços do arqueiro.

– Entendo que não tenho culpa no resultado, mas tenho a minha responsabilidade no gol. São coisas que, dentro do que eu acredito, preciso melhorar. São coisas que não tem justificativa, não vou ficar aqui tentando dar volta. Eu errei, e é isso – comentou o jogador.

Maturidade aos 23 anos

O camisa 24 do Internacional surpreendeu pela maturidade. Mesmo tendo apenas 23 anos, não fugiu às perguntas.

– Não costumo me esconder das minhas responsabilidades. Todo mundo está entendendo a sua responsabilidade, não tenho dúvida de que o grupo vai entregar o máximo possível para reverter essa situação – completou.

Às portas da zona de rebaixamento, o goleiro foi questionado sobre a situação. E avaliou:

– Não vou aqui mentir, falar que não preocupa [o Z4]. É um ponto da zona, então tem que ter atenção. A gente já está ciente disso, de que o Inter, do tamanho dele, não pode estar numa situação dessas. Temos que fazer com que as coisas voltem a ser como eram, enxergar a motivação necessária para que a gente possa voltar a vencer no Brasileiro.