Roger Machado vê o Internacional com capacidade para o título

Após a vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Maracanã-CE, na noite desta quinta-feira (22), o técnico Roger Machado foi questionado sobre as chances do time na Copa do Brasil e disse ver o time com capacidade para o título. O resultado garantiu a classificação colorada para as oitavas. A próxima fase acontecerá entre o final de julho e o começo de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. O adversário será definido por meio de sorteio. A CBF ainda não divulgou uma data para o evento.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Na coletiva após o confronto realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o treinador alvirrubro foi questionado sobre as chances do Inter no torneio nacional.

– Essa é uma competição que temos plenas capacidades de vencê-la. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito duro, muito longo. Os torneios são competições menores e bem possíveis que a gente consiga um título importante para a temporada, depois do Gauchão – avaliou.

continua após a publicidade

Para isso, acrescentou que essa percepção tem que estar viva para os atletas:

– Com todo respeito ao Maracanã, fizemos o trabalho que tinha que ser feito. O adversário melhor ranqueado tem que passar de fase. A partir de agora, as fases começam a se afunilar com times de mais histórico e isso faz com que a gente tenha que evoluir também.

Roger ainda pontuou:

– A gente sabe que precisa resgatar o que já fez, até mesmo nesta temporada. Acho que esse é o caminho. Conquistando solidamente essa passagem para a próxima fase vai nos dar confiança.

continua após a publicidade

O que vem pela frente

O sorteio das oitavas não haverá divisão por potes, com o adversário podendo ser qualquer um dos classificados. Até às 22h de quinta, já estavam classificados: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, CSA, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Retrô-PE, São Paulo e Vasco.