André Jardine conquistou quatro títulos pelo América (Foto: Divulgação/América-MEX)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 11/07/2024 - 14:36 • Porto Alegre (RS)

André Jardine é uma das opções estudadas pelo Internacional para o comando do time após a demissão de Eduardo Coudet. O treinador brasileiro está no América-MEX e está na lista do Colorado, que se movimenta no mercado. A informação foi publicada primeiro pelo "ge".

Entretanto, conforme apuração do Lance!, as chances de um final feliz para o Colorado são complexas. Apesar do desejo, o treinador está em grande fase no México, e a possibilidade de retorno ao Brasil não é algo que está nos planos de Jardine, ao menos por enquanto.

André Jardine renovou recentemente seu contrato com o América por três anos, com vínculo expirando no final do primeiro semestre de 2027. Além disso, a identificação ajuda: conquistou quatro títulos pelo clube, incluindo o Apertura e o Clausura, os dois "turnos" do Campeonato Mexicano, caindo nas graças da torcida.

Inclusive, a trajetória positiva fez seu nome ser ventilado também na seleção do México, hoje comandada por Jaime Lozano.

O que pode facilitar ao Inter alcançar a contratação de André Jardine é o histórico do técnico em Porto Alegre. Tendo trabalhado nas categorias de base do clube entre 2003 e 2013, ganhou muitos títulos e revelou joias do Celeiro de Ases para o profissional, mantendo forte identificação com o clube.

Somado ao bom desempenho no América, Jardine também tem história com a Seleção Brasileira. Entre 2019 e 2021, acumulou trabalhos à frente das categorias sub-20 e sub-23, conduzindo o Brasil ao bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio.

Alvo do Internacional, André Jardine foi eleito melhor técnico da última temporada no México (Foto: Divulgação)