Eduardo Coudet não resiste a derrota na Copa do Brasil e deixa o Internacional

Eduardo Coudet deixou o Internacional após derrota para o Juventude, na Copa do Brasil (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 22:13 • Rio Grande do Sul (RS)

Eduardo Coudet não resistiu a derrota do Internacional para o Juventude, na Copa do Brasil, e deixou o Colorado. Em coletiva de imprensa, o presidente Alessandro Barcellos comunicou o fim do ciclo do argentino.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- É um momento extremamente difícil. Uma partida que tínhamos a expectativa de fazer a vitória e termos a vantagem inicial nesses 180 minutos. Não vou falar sobre o jogo, mas comunicar que decidimos o desligamento do técnico Eduardo Coudet. A gente percebe, no dia a dia, quando as coisas começam a não ter mais a aderência e sintonia que o futebol exige. De comum acordo, porque o treinador também percebeu isso, a gente decidiu interromper esse contrato.

No sábado (13), o Internacional visita o Juventude, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil em busca de uma classificação às oitavas de final do torneio. A equipe será comandada por Pablo Fernandez, de forma interina, que é o treinador do Sub-20.

O Colorado ainda não possui um nome definido para assumir a equipe de forma definitiva para o restante da temporada. O clube ainda disputa o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.