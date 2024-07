Paolini conquista virada épica e vai à final em Wimbledon

Jasmine Paolini comemora vitória (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 11/07/2024 - 13:37 • Londres (ING)

Jasmine Paolini, 7ª da WTA, segue sua fase de encanto nas quadras de tênis e tornou-se a primeira italiana da história a chega à final em Wimbledon, após virada épica diante da croata Donna Vekic, 37ª, que chorou em quadra. O duelo foi o mais longo de uma semifinal feminina na história do torneio.

Vindo do vice-campeonato em Roland Garros, Paolini precisou e 2h51 para tornar-se a primeira italiana a fazer duas finais de Grand Slam consecutivamente. Jasmine fechou o placar em 2/6, 6/4 e 7/6 (10-8) tendo disparado cinco aces contra sete da croata, que cometeu 57 erros não-forçados a 32 da italiana, que disparou 26 bolas vencedoras a 42.

Jasmine Paolini é a primeira mulher desde Serena Williams, em 2016, a fazer final em Roland Garros e Wimbledon.

Paolini aguarda pela vencedora do duelo entre a campeã de Wimbledon em 2022, a cazaque Elena Rybakina e a tcheca Barbora Krejcikova.

- Foi um jogo muito difícil, eu lutei, em vários momentos eu não estava sacando muito bem, mas foi incrível, vou me lembrar desse jogo pra sempre - disse a italiana na entrevista em quadra.

(Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

O jogo

Vekic começou o jogo solta, trabalhando muito bem na devolução de saque e pressionou Paolini no primeiro game da partida, que foi o mais longo, mas não quebrou. O sete seguiu, com a croata mais sólida e venceu cinco games seguidos, com quebras nos 5º e 7º games fechando o primeiro set.

O segundo set foi marcado por muita luta das duas tenistas, que buscaram movimentar bem após as devoluções. Vekic buscou acelerar a bola, enquanto Paolini trabalhou as alturas e angulações. As tenistas se pressionaram, salvaram breakpoints e a definição ocorreu bem bela devolução da italiana que marcou a quebra no 10º game fechando a parcial.

Na virada para o terceiro set, Vekic foi ao vestiário e voltou mais calma, buscando agredir na devolução e foi em erro no forehand de Paolini que ficou na rede, que a croata abriu a parcial com quebra. O jogo seguiu mais três games com pleno controle de Vekic, que viu Paolini não desistir, buscar a devolução da quebra no 6º game.

(Foto: Ben Stansall / AFP)

Nos dois games seguintes, as tenistas arriscaram e acabaram trocando quebras. Sacando firme, Paolini confirmou o 5/4 vencendo game de zero e pressionou a devolução. Vekic forçou saque colocado para salvar match-point. Vekic confirmou, teve chances de quebra, viu a italiana confirmar e exausta chorou no intervalo para sacar para o 12º game, onde salvou o segundo match-point da italiana foçando o tiebreak final.

Nele, Paolini cometeu a dupla-falta no 3º ponto, saiu em desvantagem em 1/3, mas devolveu mini-quebra em erro com forehand no 6º ponto. A disputa seguiu equilibrada, com as tenistas confirmando seus saques de maneiras muito sólidas e com forehand pra fora de Vekic, tentando controlar ponto, Jasmine Paolini se garantiu na grande final.