Atlético-MG supera entraves com Corinthians e encaminha contratação de Fausto Vera

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 13:29 • São Paulo (SP)

O Atlético-MG está próximo de anunciar a contratação do volante Fausto Vera. A equipe mineira superou entraves com o Corinthians e deve oficializar a chegada do jogador nos próximos dias. Os valores da negociação são de aproximadamente 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões).

As tratativas avançaram após Ramón Díaz, novo técnico do Timão, anunciar que não conta com o atleta de 24 anos. Antes de assinar com o Corinthians, Ramón solicitou à direção tempo para avaliar o elenco antes de tomar decisões na janela de transferências.

O grande trunfo do Galo na transação foi o técnico Gabriel Milito, que solicitou a contratação do volante. A dupla trabalhou junta no Argentinos Juniors entre 2021 e 2022, período de maior destaque de Vera no futebol argentino.

Gerente de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy confirmou em coletiva nesta quinta-feira (11) que o negócio entre as partes está próximo de ser concretizado.

- No caso do Fausto Vera, é um negócio mais complexo, pois envolvem três clubes. São várias pontas para fechar. Temos avançado no sentido da conclusão da operação e acredito que em breve teremos boas notícias - disse Victor Bagy.

Pouco utilizado pela comissão de António Oliveira, Vera foi colocado pela diretoria corintiana na lista de atletas negociáveis. No início de junho, o volante foi sondado pelo Boca Juniors, mas a proposta do Galo foi avaliada como mais vantajosa.

Com a iminente saída, o jogador deixou de ser relacionado paras as partidas da equipe no Brasileirão e passou a treinar em horário alternativo no CT Joaquim Grava.