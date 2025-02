O Internacional que entrará em campo neste sábado (15), às 16h30 (de Brasilia), para enfrentar o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, terá pelo menos seis ausências. Quatro jogadores serão poupados, um está lesionado e o sexto está em negociação para sair do clube.

continua após a publicidade

🔴 Internacional x Monsoon: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Gauchão

Situação preocupante no Internacional

No primeiro grupo, Roger Machado deve preservar o zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Bernabei, o volante Fernando e o atacante Wesley. Enquanto isso, já fora da equipe desde o meio da semana, Thiago Maia voltou a negociar com o Santos e desfalcará a equipe mais uma vez.

A situação mais preocupante é a de Alan Patrick. O Inter não revelou o grau da lesão, mas o camisa 10 está com problemas no tornozelo direito. Por isso, fica de fora do confronto que pode garantir ao Colorado a melhor campanha e a vantagem de decidir em casa tanto a semifinal quanto a possível final.

continua após a publicidade

Thiago Maia não vai enfrentar o Monsoon (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Três na briga pela vaga de Patrick

Na defesa, Roger deve mandar a campo o uruguaio Rogel e promover a estreia de Ramon, na zaga e na lateral esquerda, respectivamente. De volantes, devem jogar Ronaldo, que atuou na quarta (12), na vitória de 3 a 1 contra o São Luiz, no lugar de Maia, e Bruno Henrique, no do camisa 5.

No meio, para o lugar de Alan Patrick, o técnico tem três opções a seus dispor, apenas um deles meia de origem. Este é o jovem Yago Noal, de apenas 18 anos, que entraria a primeira vez como titular.

continua após a publicidade

- O Yago é um meia articulador, talvez mais parecido com o Alan - avaliou o treinador colorado após o jogo de quarta.

Outra alternativa é o atacante Carbonero. O colombiano tem entrado bem e chegou a ser observado mais centralizado no confronto contra o Brasil-PE, no dia 5.

- O Carbonero é um segundo atacante que tem como virtude a vitória pessoal por dentro e uma boa conexão com os jogadores à sua frente - ponderou Roger.

Por fim, o comandante colorado não descarta uma mudança tática, colocando uma dupla de ataque formada por Borré e Valencia, que vem se recuperando e marcando gols, sem um meia de ligação.

- Confesso para vocês que o campo está me dizendo que eles podem ter mais minutos juntos - comentou.

Vitinho entra no lugar de Wesley. E Anthony, Aguirre, Vitor Gabriel e Wanderson completam o time.