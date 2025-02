Internacional e Monsoon se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Colorado, dono da melhor campanha geral até o momento, com 17 pontos, lidera o grupo B e quer a vitória para garantir a condição e dar sequência ao bom momento no começo do ano. Os visitantes, por sua vez, têm sete pontos e não têm mais chances de qualificação ao mata-mata, mas longe de riscos de rebaixamento, planejam findar a campanha com um triunfo surpreendente fora de casa. O embate entre as duas equipes terá transmissão da RBS TV, do SporTV 2 e do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão 2025; confira

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Monsoon

8ª rodada - Campeonato Gaúcho

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: RBS TV (transmissão local), SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

🕴️Arbitragem: Roger Goulart (árbitro); Juarez de Mello Júnior e Estefani Adriati Estrela da Rosa (auxiliares); Elias da Silva Elyseu (quarto árbitro); Marcello Ignacio Domingues Neto e Michael Stanislau (VAR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Ivan; Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Valencia e Borré



MONSOON (Técnico: Guilherme Weisheimer)

Max; Tony Junior, Sidnei, Marcos Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia e Cris Magno; Jarro, Diogo Sodré e Leandro

continua após a publicidade