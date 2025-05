Por onde anda Guiñazú, ex-volante do Internacional?

Atualmente com 46 anos, vive entre Argentina e Paraguai, mantendo vínculos com o futebol.

Pablo Horacio Guiñazú, conhecido como “El Cholo”, é um dos jogadores estrangeiros mais marcantes da história recente do Internacional. Natural de General Cabrera, na Argentina, o ex-volante canhoto nasceu em 26 de agosto de 1978 e ficou conhecido pela garra, entrega física e capacidade de liderança nos clubes por onde passou, principalmente, no futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Guiñazú.

Guiñazú foi muito mais do que um marcador implacável. Com postura exemplar, espírito coletivo e inteligência tática, tornou-se um símbolo de profissionalismo. Sua carreira passou por diversos países, incluindo Argentina, Itália, Rússia, Paraguai e Brasil. No Inter, foram 282 partidas e nove títulos conquistados, entre eles a Libertadores de 2010.

Hoje, aposentado dos gramados, Guiñazú iniciou carreira como treinador, mantendo sua ligação com o futebol de forma intensa e apaixonada.

Início de Guiñazú na Argentina e breve passagem pela Europa

Guiñazú começou sua trajetória no Newell’s Old Boys, onde estreou em 1996 aos 17 anos, após passagem pelo futebol amador em Córdoba. Entre 1996 e 2000, atuou em 119 partidas pelo clube argentino e chamou atenção por sua técnica e intensidade.

Em 2000, foi negociado com o Perugia, da Itália, mas a passagem foi marcada por conflitos contratuais entre os clubes. Sem conseguir render o esperado, o argentino voltou à América do Sul em 2001 para jogar pelo Independiente, onde teve papel importante na conquista do Torneio Apertura de 2002.

Passagens de Guiñazú por Rússia e Paraguai

Em 2004, Guiñazú teve uma breve experiência no futebol russo, defendendo o Saturn. No entanto, seu futebol encontrou maior reconhecimento ao voltar para a América do Sul, mais especificamente no Libertad, do Paraguai. Lá, conquistou títulos nacionais e se destacou na campanha semifinalista da Copa Libertadores de 2006 — justamente contra o Internacional, que viria a contratá-lo pouco depois.

Ídolo no Internacional

Contratado pelo Internacional em 2007, Pablo Guiñazú se transformou rapidamente em ídolo. Com seu estilo de marcação firme, correndo até 13 km por jogo, ganhou o coração da torcida colorada e foi peça-chave em uma das fases mais vitoriosas do clube.

Pelo Inter, conquistou a Libertadores (2010), a Sul-Americana (2008), a Recopa (2011), a Copa Suruga Bank (2009), além de quatro títulos gaúchos. Foram cinco anos de dedicação total ao clube, encerrados em 2013, quando pediu rescisão para voltar ao Libertad por motivos familiares.

Vasco da Gama e retorno à Argentina

No Vasco, chegou em 2013 e logo virou capitão da equipe após a aposentadoria de Juninho Pernambucano. Foi destaque na campanha do título carioca de 2015 e importante no acesso à Série A. Ainda que em final de carreira, mostrou consistência defensiva e liderança no elenco cruzmaltino.

Em 2016, aos 37 anos, voltou à Argentina para defender o Talleres, onde viveu um dos momentos mais emocionantes da carreira ao marcar o gol do acesso à elite argentina em vitória sobre o All Boys. Com o clube cordobês, disputou ainda a Libertadores de 2019, eliminando o São Paulo na fase prévia da competição.

Guiñazú encerrou sua carreira em março de 2019, aos 40 anos, após ser o pilar do time em campo por quatro temporadas.

Carreira como treinador

Poucos meses após a aposentadoria, Guiñazú decidiu seguir os passos de tantos ex-jogadores e se aventurar como técnico. Em 2021, assumiu o comando do Atlético Tucumán, mas a passagem foi breve. Em 2022, treinou o Sol de América, do Paraguai — clube no qual também atuou como jogador.

Desde então, Guiñazú está sem clube, mas segue estudando futebol, com o desejo de consolidar sua trajetória como treinador. Em entrevistas recentes, declarou que deseja trabalhar com jovens e que busca formar equipes com intensidade, marca registrada de sua carreira como atleta.

Por onde anda Guiñazú hoje?

Atualmente com 46 anos, Guiñazú vive entre Argentina e Paraguai, onde mantém vínculos com o futebol local e continua sendo referência para torcedores dos clubes por onde passou. Nas redes sociais, costuma relembrar conquistas e interagir com fãs, especialmente os colorados. Ainda que momentaneamente afastado da beira do campo, El Cholo segue sendo sinônimo de raça, dedicação e amor ao futebol.

Clubes em que Guiñazú jogou: